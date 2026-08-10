Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन हैं गिरफ्तार हुए JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते? IAS अफसर की विवादों की लंबी फेहरिस्त

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एल. खांग्याते ने 22 जुलाई 2026 को JPSC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।

Who is former JPSC Chairman L Khiangte Arrested amidst Ranchi protests
जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते।

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एल. खांग्याते को सोमवार को CID ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब रांची में JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज है। खांग्याते पर खास तौर पर JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच चल रही थी। CID की जांच के दौरान JPSC मुख्यालय में छापेमारी भी की गई थी। इस मामले में परीक्षा प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

ये भी पढ़ें:ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनेगा नया आयोग, बिल पास

एल. खांग्याते का पूरा नाम लाल बियाकतुलुआंगा खांग्याते है। वह झारखंड कैडर के सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं और उनका प्रशासनिक करियर करीब 36 वर्षों का रहा। उन्होंने इतिहास विषय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और 1987 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास की। इसके बाद वह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी बने। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने झारखंड के कई अहम पदों पर काम किया। वह राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक जैसे पदों पर भी रहे।

ये भी पढ़ें:बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रही थी पत्नी, पति ने देख लिए मैसेज

मुख्य सचिव की भी संभाली जिम्मेदारी

रिटायर होने से पहले एल. खांग्याते झारखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। इस वजह से प्रशासनिक हलकों में उनकी पहचान सीनियर और अनुभवी अधिकारी के रूप में रही है। सेवानिवृत्ति के बाद फरवरी 2025 में झारखंड सरकार ने उन्हें JPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा विवादों में घिर गई। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी, ओएमआर शीट में हेरफेर, कुछ परीक्षा केंद्रों पर उत्तरों की जानकारी पहले पहुंचने और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाए।

ये भी पढ़ें:‘मोदिया बिंद’ लिखा चश्मा पहन संसद आईं रेणुका चौधरी, कहा- अंधभक्तों का इलाज होगा

जांच के बीच पद से दिया इस्तीफा

खांग्याते ने जांच का दायरा बढ़ने के बीच 22 जुलाई 2026 को JPSC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। अब उनकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा में अनियमितताएं किस स्तर पर हुईं और इसमें किन अधिकारियों या संस्थाओं की भूमिका थी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Jharkhand Jpsc JPSC Recruitment
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।