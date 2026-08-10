कौन हैं गिरफ्तार हुए JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते? IAS अफसर की विवादों की लंबी फेहरिस्त
एल. खांग्याते ने 22 जुलाई 2026 को JPSC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एल. खांग्याते को सोमवार को CID ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब रांची में JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज है। खांग्याते पर खास तौर पर JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच चल रही थी। CID की जांच के दौरान JPSC मुख्यालय में छापेमारी भी की गई थी। इस मामले में परीक्षा प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
एल. खांग्याते का पूरा नाम लाल बियाकतुलुआंगा खांग्याते है। वह झारखंड कैडर के सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं और उनका प्रशासनिक करियर करीब 36 वर्षों का रहा। उन्होंने इतिहास विषय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और 1987 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास की। इसके बाद वह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी बने। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने झारखंड के कई अहम पदों पर काम किया। वह राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक जैसे पदों पर भी रहे।
मुख्य सचिव की भी संभाली जिम्मेदारी
रिटायर होने से पहले एल. खांग्याते झारखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। इस वजह से प्रशासनिक हलकों में उनकी पहचान सीनियर और अनुभवी अधिकारी के रूप में रही है। सेवानिवृत्ति के बाद फरवरी 2025 में झारखंड सरकार ने उन्हें JPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा विवादों में घिर गई। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी, ओएमआर शीट में हेरफेर, कुछ परीक्षा केंद्रों पर उत्तरों की जानकारी पहले पहुंचने और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाए।
जांच के बीच पद से दिया इस्तीफा
खांग्याते ने जांच का दायरा बढ़ने के बीच 22 जुलाई 2026 को JPSC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। अब उनकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा में अनियमितताएं किस स्तर पर हुईं और इसमें किन अधिकारियों या संस्थाओं की भूमिका थी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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