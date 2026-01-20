कौन हैं DGP के रामचंद्र राव, कथित सेक्स स्कैंडल में फंसे; दफ्तर के गंदे वीडियो वायरल

संक्षेप: Who is Ramachandra Rao DGP: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे अधिकारी राव हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है।

Who is Ramachandra Rao DGP: कर्नाटक के DGP यानी पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव अश्लील वीडियो मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उन्हें निलंबित भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि वीडियो साल 2017 के हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वीडियो में नजर आ रहे शख्स के रामचंद्र राव हैं। लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कौन हैं के रामचंद्र राव के रामचंद्र राव 1993 बैच के IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। खास बात है कि वह मई 2026 में रिटायर होने वाले हैं। खबर है कि वह सोना तस्करी मामले में सजा काट रही अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता हैं। खास बात है कि राव पर बेटी रान्या की मदद करने के आरोप भी लग चुके हैं। उस समय उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था।

साल 2014 में सदर्न रेंज के IGP रहने के दौरान उनका नाम विवादित धन जब्ती मामले में आया था। साल 2023 में उन्होंने डीजीपी रैंक का पद संभाला था।

वायरल वीडियो पर क्या बोले इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर से मिलने के बाद राव ने साफ किया है कि वीडियो 8 साल पुराने हैं। साथ ही कहा है कि उस समय वह बेलगावी में पदस्थ थे। उन्होंने इसे छवि खराब करने की साजिश करार दिया है।

राव ने कहा, 'मैं 8 साल पहले बेलगावी में था, ये बहुत पुरानी बात है। हमने हमारे इसके बारे में वकील से बात की है और कार्रवाई कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत हैरानी का विषय है। यह झूठा है। वीडियो पूरी तरह झूठे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। यह बगैर जांच के सामने नहीं आएगा। इसकी जांच की जानी चाहिए। गलत जानकारी फैलाई जा रही है।'