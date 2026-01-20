Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is DGP K Ramachandra Rao who is embroiled in a sex scandal
कौन हैं DGP के रामचंद्र राव, कथित सेक्स स्कैंडल में फंसे; दफ्तर के गंदे वीडियो वायरल

कौन हैं DGP के रामचंद्र राव, कथित सेक्स स्कैंडल में फंसे; दफ्तर के गंदे वीडियो वायरल

संक्षेप:

Who is Ramachandra Rao DGP: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे अधिकारी राव हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है।

Jan 20, 2026 08:51 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Who is Ramachandra Rao DGP: कर्नाटक के DGP यानी पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव अश्लील वीडियो मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उन्हें निलंबित भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि वीडियो साल 2017 के हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वीडियो में नजर आ रहे शख्स के रामचंद्र राव हैं। लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन हैं के रामचंद्र राव

के रामचंद्र राव 1993 बैच के IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। खास बात है कि वह मई 2026 में रिटायर होने वाले हैं। खबर है कि वह सोना तस्करी मामले में सजा काट रही अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता हैं। खास बात है कि राव पर बेटी रान्या की मदद करने के आरोप भी लग चुके हैं। उस समय उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था।

साल 2014 में सदर्न रेंज के IGP रहने के दौरान उनका नाम विवादित धन जब्ती मामले में आया था। साल 2023 में उन्होंने डीजीपी रैंक का पद संभाला था।

वायरल वीडियो पर क्या बोले

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर से मिलने के बाद राव ने साफ किया है कि वीडियो 8 साल पुराने हैं। साथ ही कहा है कि उस समय वह बेलगावी में पदस्थ थे। उन्होंने इसे छवि खराब करने की साजिश करार दिया है।

राव ने कहा, 'मैं 8 साल पहले बेलगावी में था, ये बहुत पुरानी बात है। हमने हमारे इसके बारे में वकील से बात की है और कार्रवाई कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत हैरानी का विषय है। यह झूठा है। वीडियो पूरी तरह झूठे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। यह बगैर जांच के सामने नहीं आएगा। इसकी जांच की जानी चाहिए। गलत जानकारी फैलाई जा रही है।'

वायरल वीडियो में क्या

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे अधिकारी राव हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और पूरे प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।