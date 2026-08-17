केमिस्ट्री प्रोफेसर, चुनावी आंकड़ों के महारथी; कौन हैं दीपक महस्के जो लेंगे अमित मालवीय की जगह
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली इस टीम में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से आईटी सेल की टीम भी अछूती नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली इस टीम में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से आईटी सेल की टीम भी अछूती नहीं है। आईटी टीम में अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को नया मुखिया बनाया गया है। बात करें दीपक महस्के की तो वह अभी तक बेहद लो प्रोफाइल रहे हैं। दीपक, छत्तीसगढ में पॉलिटिकल ऑर्गनाइजर की भूमिका निभा रहे थे। उनके लिए यह बड़ा प्रमोशन है। दीपक महस्के के सहयोगी के रूप में, प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव काम करेंगे।
ऐसा है बैकग्राउंड
वैसे अगर बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो बतौर सोशल मीडिया रणनीतिकार के रूप में महस्के का चयन बीजेपी के लिहाज से यह काफी चौंकाने वाला है। दीपक केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर में भी काम किया है। इसके अलावा, चुनावी डाटा विश्लेषक के तौर पर भी उनकी भूमिका काफी खास रही है। वह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में बोर्ड डायरेक्टर होने के अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार में एक वरिष्ठ पद पर भी हैं। छत्तीसगढ़ में वह भाजपा संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं।
हॉर्टीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अनुभव
1968 में जन्मे महस्के, केमिस्ट्री में एमएससी हैं। इसके अलावा, उन्होंने सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सर्टिफाइड कोर्स भी कर रखा है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड पर मौजूद उनकी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अपना करियर एक केमिस्ट्री प्रोफेसर के रूप में शुरू किया। इसके बाद वह एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। दीपक महस्के के पास, हॉर्टीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग में तीन दशक का अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने कुछ वक्त के लिए सड़क निर्माण का काम भी किया है। हालांकि बाद में उन्होंने पॉलिटिकल और डेटा से जुड़े काम की तरफ रुख कर लिया। ईआईएल की प्रोफाइल के मुताबिक महस्के को डाटा और एनालिसिस में खास रुचि है। खासतौर पर इलेक्टोरल डाटा और गवर्नमेंट बेनिफिशियरी स्कीम में उनका दखल है।
अहम होने वाली है भूमिका
दीपक महस्के की प्रोफेशनल प्रोफाइल के मुताबिक चुनावी आंकड़ों और लाभार्थी योजनाओं के आंकड़ों से जुड़ा उनका काम, भाजपा आईटी सेल के सोशल मीडिया हेड की उनकी नई जिम्मेदारी में अहम भूमिका निभाएगा। माना जा रहा है कि अपनी इन स्किल्स के दम पर वह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए काफी अहम हो सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर उनके पास सरकार और संगठनों के साथ काम करने का बड़ा अनुभव है। यह भी उनकी नई भूमिका को असरदार बना सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।