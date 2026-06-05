10 दिन पहले जॉइन की भाजपा, मिल गया सीधे राज्यसभा का टिकट; कौन हैं देबाशीष सामंतराय?
ओडिशा की राजनीति में बड़ा उलटफेर! BJD से इस्तीफा देकर BJP में शामिल होने वाले दिग्गज नेता देबाशीष सामंतराय को पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जानिए पार्टी बदलने की असली वजह।
ओडिशा की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में बीजू जनता दल (BJD) का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने वाले पूर्व सांसद देबाशीष सामंतराय को BJP ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
BJD से इस्तीफा और BJP में वापसी
देबाशीष सामंतराय तीन बार विधायक और पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्हें फरवरी 2024 में BJD की ओर से राज्यसभा भेजा गया था। उनका यह कार्यकाल अप्रैल 2030 तक चलना था, लेकिन उन्होंने चार साल पहले ही 25 मई को नवीन पटनायक की पार्टी (BJD) से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक अगले दिन उन्होंने BJP का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के महज 10 दिन बाद ही BJP ने उन्हें इस सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। सामंतराय ने इस पर कहा कि उन्हें इसकी उम्मीद थी क्योंकि उनके कार्यकाल के अभी चार साल बचे थे।
पार्टी बदलने की असली वजह
सामंतराय ने पार्टी छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि BJD में उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। वह अपने 'राजनीतिक गुरु' और पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक से मिल तक नहीं पा रहे थे। इस पूरी स्थिति के लिए उन्होंने नौकरशाह से राजनेता बने वी. के. पांडियन को जिम्मेदार ठहराया।
सामंतराय ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर BJP में शामिल हुआ हूं।" उन्होंने इस अवसर के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया।
BJP की राजनीतिक रणनीति
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सामंतराय को टिकट देना BJP की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पिछले साल BJP ने पूर्व BJD सांसद सुजीत कुमार और ममता मोहंता को अपने पाले में किया था। उन दोनों ने भी BJD से इस्तीफा देकर BJP जॉइन की थी और फिर अपनी ही खाली की गई सीटों पर दोबारा चुने गए थे।
चुनाव का कार्यक्रम और जीत की संभावना
सामंतराय के इस्तीफे से खाली हुई ओडिशा की इस इकलौती राज्यसभा सीट के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।
- अधिसूचना जारी: 1 जून
- नामांकन की आखिरी तारीख: 8 जून
- नामांकन पत्रों की जांच: 9 जून
- नाम वापसी की आखिरी तारीख: 11 जून
- चुनाव (यदि एक से अधिक उम्मीदवार हुए): 18 जून
147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में BJP के पास बहुमत और मजबूत संख्याबल है। ऐसे में सामंतराय की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। सूत्रों की मानें तो मुख्य विपक्षी दल BJD और कांग्रेस शायद इस उपचुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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