कौन है दाऊद का राजदार मुन्ना झिंगड़ा? इसको लेकर थाईलैंड की अदालत में भिड़ गए थे भारत-पाकिस्तान
9 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बैठे दाऊद के राजदार मुन्ना झिंगड़ा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया। मुन्ना महाराष्ट्र का रहने वाला है। लेकिन बैंकॉक में गिरफ्तारी के बाद आईएसआई झूठ बोलकर उसे कराची लेकर चली गई।
भारत को दहलाने और खूनी खेल खेलने की साजिश रचने वाला दाऊद का बड़ा राजदार मुन्ना झिंगड़ा पाकिस्तान के कराची में बेखौफ रह रहा है। आईएसआई की मदद से वह भारत की न्यूक्लियर फैसिलिटी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पावर प्लांट्स पर हमला करवाने की साजिश रच रहा था। हाल ही में दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में हमले की फिराक में बैठ 9 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मुन्ना झिंगड़ा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल यह वही आतंकी है जिसके लिए भारत और पाकिस्तान थाईलैंड की अदालत में भिड़ गए थे। दोनों ही देश इसे अपना नागरिक बता रहे थे। अंत में पाकिस्तान मुन्ना झिंगड़ा को ले जाने में कामयाब हो गया।
दाऊद का भरोसेमंद
मुन्ना झिंगा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद भरोसेमंद शूटर है। वह मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला है। उसका नाम सैयद मुदस्सुर हुसैन था। दाऊद के अलावा छोटा शकील के इशारे पर भी वह काम किया करता था। बताया जाता है कि साल 2000 में दाऊद इब्राहिम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को खत्म करने के लिए बैंकॉक भेजा था। झिंगड़ा ने छोटा राजन के ठिकने पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं लेकिन छोटा राजन भागने में कामयाब हो गया। वहीं छोटा राजन का साथी रोहत वर्मा मारा गया। इसके बाद थाईलैंड की पुलिस ने झिंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया।
थाईलैंड की अदालत में टकराव
थाईलैंड की अदालत में भारत ने दावा कि झिंगड़ा एक भारतीय नागरिक है और उसपर अपराध के कम से कम 70 मामले दर्ज हैं। ऐसे में उसे भारत को सौंप दिया जाए। भारत ने उसके भारतीय होने के बेहद पुख्ता सबूत भी रखे। यहां तक कि झिंगड़ा के माता पिता का डीएनए टेस्ट भी अदालत में जमा करवाया गया। उसका स्कूल सर्टिफिकेट पेश किया गया। निचली अदालत में भारतीय एजेंसियों की जीत हुई।
बेहद डरा था पाकिस्तान
झिंगड़ा के राज खोलने के डर से पाकिस्तान की आईएसआई में खौफ समा गया था। वह किसी भी कीमत पर उसे पाकिस्तान ले जाना चाहती थी। अगर झिंगड़ा भारत आ जाता तो दाऊद और आईएसआई के सारे राज से पर्दा उठ सकता था। ऐसे में पाकिस्तान ने फर्जी दस्तावेज सौंपे और दावा किया कि वह पाकिस्तान का मोहम्मद सलीम है। दाऊद ने मोहम्मद सलीम नाम से पहले ही उसका फर्जी पासपोर्ट बनवा दिया था।
थाईलैंड की ऊपरी अदालत में कई साल तक कानूनी जंग चली और फिर अदालत ने मान लिया कि पाकिस्तान का पोसपोर्ट सही है। पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया कि यह उसी का पासपोर्ट है। थाईलैंड की अदालतने भारत के वैज्ञानिक सबूतों को भी नजरअंदाज किया और कूटनीतिक दबाव में पाकिस्तान की बात मान ली। इसके बाद पाकिस्तानी आईएसआई उसे लेकर कराची आ गई।
अब मुन्ना झिंगड़ा तीन अन्य साथियों दिलावर खान, शहजाद भट्टी और आमिर जाट के साथ भारत को दहलाने की योजना बना रहे थे। वे पाकिस्तान में ही बैठकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पावर ग्रिड्स को तबाह करवाना चाहते थे। हालांकि उसके इस पूरे प्लान का कबाड़ा हो गया और भारतीय एजेंसियों ने उसका भंडाफोड़ कर दिया।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें