दिलजीत दोसांझ के खिलाफ साजिश कर रहा भारत का दुश्मन, बड़ा नाम सामने आया

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ नारे लिखने के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि खालिस्तान समर्थक और SFJ चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम सामने आया है। फिलहाल, जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दो मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के खिलाफ नारे लिखने के मामले में शनिवार को पंजाब से एक युवती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर नारे लिखे थे। पुलिस फिलहाल साजिश से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

डीसीपी नरा चैतन्य ने बताया कि गुरुवार को जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की दीवार पर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ नारे लिखे होने की सूचना मिली थी। इसके एक दिन बाद शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर भी ऐसे ही नारे लिखे गए थे। इन दोनों मामलों में अलग-अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

CCTV से पकड़े गए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस से शनिवार को समालखां से सुमित उर्फ रफ्तार को दबोचा। फिर इसकी निशानदेही पर सुमित उर्फ काका और गुरदीप कौर को लुधियाना गिरफ्तार किया गया। डीसीपी नरा चैतन्य ने बताया कि सुमित उर्फ काका का सम्पर्क एसएफजे के लोगों से हुआ था। उन्होंने एक ऐप डाउनलोड कराया और पन्नू से बात भी कराई। सुमित उर्फ काका ने पन्नू के निर्देश पर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली में शो से पहले नारे लिखने के निर्देश दिए थे। इसके लिए जरूरी आर्थिक सहायता भी दी गई थी।

डीसीपी ने बताया कि सुमित उर्फ काका ने गुरदीप और सुमित उर्फ रफ्तार को शामिल किया। उन्होंने गुरदीप को दिल्ली में खरीदारी कराने के बहाने लेकर आये। फिर दिल्ली में आकर बताया गया। ये सभी कैब से पंजाब से दिल्ली बुधवार को पहुंचे।

दिल्ली से पंजाब पहुंचे पहले सुमित उर्फ रफ्तार ने जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर नारे लिखे। फिर इसके अगले दिन सुमित उर्फ काका और गुरदीप ने शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर नारे लिखे। इन्होंने नारे लिखने के बाद वीडियो बनाई और अपने हैंडलर को भेज दिया। मुकरबा चौक पर भी नारे लिखे थे, जो बाद में मालूम हुआ। इसके बाद तीनों अलग-अलग वाहनों से पंजाब पहुंच गए।

एक कानपुर से गिरफ्तार एक अन्य मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने शुक्रवार को कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसपर पांच लाख फर्जी ई-मेल आईडी तैयार कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने के आरोप हैं। वार्ता के अनुसार, जांच एजेंसियों ने बताया है कि 24 साल का अंकित शंखवार 2021 से इस नेटवर्क का संचालन कर रहा था और उसके संपर्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किये, मिस्र और अमेरिका तक थे। जांच में सामने आया है कि अंकित प्रॉक्सी सर्वर और विभिन्न वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर फर्जी ई-मेल खाते तैयार करता था, ताकि उसकी पहचान और गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो। वह इन खातों के साथ पासवर्ड, रिकवरी ई-मेल और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) के बैकअप कोड भी उपलब्ध कराता था।

एजेंसियों के मुताबिक, बांग्लादेश के नागरिक अलामिन इस्लाम ने ई-मेल खातों के कई बैच खरीदने के लिए आरोपी को छह हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, 12 अक्टूबर को दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के स्कूलों, एक बॉलीवुड अभिनेता के आवास और पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के प्रस्तावित दिल्ली-एनसीआर संगीत कार्यक्रम को बम से उड़ाने की धमकी भेजने में कथित तौर पर अंकित की ओर से उपलब्ध कराए गए एक ई-मेल खाते का इस्तेमाल किया गया था।