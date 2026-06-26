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कौन हैं चंपत राय? राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव पद से 'अयोध्या के एन्साइक्लोपीडिया' का इस्तीफा!

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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चंपत राय को राम लला का ‘रिकॉर्ड कीपर’ भी कहा जाता है। वह इमरजेंसी के दिनों में जेल गए और बाहर आने के बाद अपनी सरकारी नौकरी छोड़, पूरी तरह खुद को राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया।

कौन हैं चंपत राय? राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव पद से 'अयोध्या के एन्साइक्लोपीडिया' का इस्तीफा!

अयोध्या राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी के गंभीर आरोपों के बाद, राम मंदिर ट्रस्ट के एक शीर्ष पदाधिकारी और एक ट्रस्टी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है। इनमें सबसे बड़ा नाम चंपत राय का है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे। यह ट्रस्ट मंदिर का प्रबंधन करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस्तीफे ऐसे समय आए हैं, जब थोड़ी ही देर पहले सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया था। कुछ ही दिनों पहले मामले की जांच कर रही SIT ने भी अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी। खबरों के अनुसार, मंदिर के खातों से लगभग 7-7.5 करोड़ रुपये गायब हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी तक प्रतीक्षित है।

शुरुआत से ही इस मामले में चंपत राय का नाम चर्चाओं में रहा, लेकिन चंपत राय वो शख्स हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन से लेकर भव्य मंदिर बनने तक में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या के इतिहास और वहां की हर गली-कूचे के बारे में उनकी गहरी जानकारी की वजह से लोग उन्हें प्यार से "अयोध्या का एन्साइक्लोपीडिया" और "राम लला के रिकॉर्ड-कीपर" भी कहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किए जाने के बाद से रामजन्मभूमि स्थल पर लगातार चंपत राय मोर्चा संभाले हुए थे। 5 अगस्त, 2020 को भव्य मंदिर के भूमि पूजन से लेकर आज तक, राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के रूप में मंदिर के ईंट-दर-ईंट निर्माण में पूरी लगन से शामिल रहे हैं।

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कौन हैं चंपत राय?

चंपत राय का असली नाम 'चंपत राय बंसल' है। उनका जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। बचपन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा से जुड़ गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बिजनौर के ही आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए और बच्चों को पढ़ाने लगे।

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इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी

साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी, तो आरएसएस से जुड़े होने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। उनके साथी उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं,

जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई, तब वे कॉलेज में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। चंपत राय ने पुलिसवालों से बड़े आराम से कहा, "कृपया थोड़ा रुकिए, जब तक मैं अपना लेक्चर पूरा न कर लूं।" उनका रौब ऐसा था कि पुलिसवाले भी मान गए और क्लास खत्म होने के बाद ही उन्हें अपने साथ ले गए।

इमरजेंसी के दौरान वे करीब 18 महीने (डेढ़ साल) जेल में रहे और इस दौरान उन्हें अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किया गया।

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राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका

जेल से छूटने के बाद चंपत राय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने प्रोफेसर की सरकारी नौकरी छोड़ दी और 1980 में पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद (VHP) में शामिल हो गए। उन्होंने अवध (अयोध्या और आस-पास के) इलाके में घूम-घूमकर युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा।

अदालत में अहम भूमिका: राम मंदिर को लेकर सालों तक कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई चली, उसमें चंपत राय का रोल बहुत बड़ा था। उनके पास पुरानी किताबों, दस्तावेजों और सबूतों का इतना बेहतरीन कलेक्शन था कि वे हिंदू पक्ष के वकीलों को कोर्ट में पेश करने के लिए पक्के सबूत और कागजात ढूंढ-ढूंढ कर देते थे।

जमीनी स्तर पर काम: वे 6 दिसंबर 1992 की घटना में भी सीधे तौर पर शामिल थे और तब से लेकर आज तक मंदिर निर्माण की हर छोटी-बड़ी रणनीति और लॉजिस्टिक्स को संभालने में उनका सबसे मुख्य हाथ रहा है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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