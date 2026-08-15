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कौन हैं कैप्टन सोनिया सिंह चौहान? लाल किले पर पीएम मोदी संग आईं नजर, खूब हो रही चर्चा

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सभी राजनीतिक पार्टियों से लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू कराने के लिए समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब यह मुद्दा राजनीतिक अखाड़े का शिकार नहीं बने रहना चाहिए।

Captain Sonia Singh Chauhan
कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से एक खास तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यह तस्वीर है समारोह के दौरान ध्वजारोहण के दौरान की। ध्वजारोहण के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करती दिखीं भारतीय सेना की सैन्य अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। लोग कैप्टन सोनिया के अनुशासन की खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं इतने बड़े मंच पर पीएम मोदी संग कैप्टन सोनिया की मौजूदगी को मोदी सरकार की नारी शक्ति का भी प्रतीक बताया जा रहा है।

कौन हैं कैप्टन सोनिया सिंह चौहान?

कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना में एक कमीशंड अधिकारी हैं। 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर आयोजित औपचारिक ध्वजारोहण कार्यक्रम और समारोह की प्रक्रियाओं में वह मुख्य रूप से शामिल थीं। सरकार के आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक कैप्टन सोनिया सिंह चौहान प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग करने की भूमिका में थीं। हालांकि, फिलहाल उनकी निजी जानकारी, या रेजिमेंट से जुड़ी डिटेल अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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बता दें कि यह समारोह सख्त सैन्य प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज और औपचारिक कार्रवाइयों की खास जिम्मेदारियां तय सैन्य कर्मियों को ही सौंपी जाती हैं। इस दौरान कैप्टन सोनिया की मौजूदगी ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय समारोहों में से एक के दौरान प्रधानमंत्री के ठीक पीछे एक महिला सैन्य अधिकारी की मौजूदगी को लोग खूब सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई विडियोज भी वायरल हो रहे हैं।

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लाल किले से पीएम मोदी की अपील

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को लाल किले से सभी राजनीतिक पार्टियों से लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू कराने के लिए समर्थन देने की अपील की और कहा कि अब यह मुद्दा राजनीति का शिकार नहीं बने रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, “मैं सभी राजनीतिक दलों से लाल किले की प्राचीर से और तिरंगे झंडे की छाया में आग्रह करता हूं कि महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी श्रेय लीजिए, लेकिन माताओं-बहनों को उनका हक दिलाइए।”

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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