कौन हैं ब्रेंडन लिंच? जो भारत-US की दोस्ती फिर से पटरी पर लाने आए, ये वार्ता क्यों इतनी अहम
Hindi NewsIndia NewsWho is Brendan Lynch? who came to bring India-US friendship back on track amid trump tariff, why this dialogue important

कौन हैं ब्रेंडन लिंच? जो भारत-US की दोस्ती फिर से पटरी पर लाने आए, ये वार्ता क्यों इतनी अहम

आज की बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए वाशिंगटन जाएंगे या नहीं।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 12:04 PM
कौन हैं ब्रेंडन लिंच? जो भारत-US की दोस्ती फिर से पटरी पर लाने आए, ये वार्ता क्यों इतनी अहम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के बाद से भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि, उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के मुख्य वार्ताकार और ट्रंप के दूत ब्रेंडन लिंच भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर एक दिवसीय चर्चा के लिए बीती रात नई दिल्ली पहुंचे। आज उनकी भारतीय पक्ष से वाणिज्य मंत्रालय में द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत हो रही है।

भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल हैं। दोनों बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं। इस व्यापार वार्ता का मुख्य फोकस माल और सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और सप्लाई चेन एकीकरण को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले नए कदमों पर केंद्रित होगा।दोनों देशों के बीच यह व्यापार वार्ता ऐसे वक्त में हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो और वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक लगातार भारत पर कटाक्ष कर रहे हैं और भारत पर अनुचित लाभ लेने के आरोप लगा रहे हैं।

ये वार्ता क्यों अहम?

हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रेंडन लिंच के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को हटाने में कारगर हो सकती है और अटकी व्यापार वार्ता पटरी पर आ सकती है। दोनों ही देशों को इस बैठक से उम्मीदें हैं। आज की बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए वाशिंगटन जाएंगे या नहीं।

पिछले महीने 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से दंड के तौर पर अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ लगा दिया था, जिससे भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी तो हो गया था, साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई थी। अमेरिका के इस कदम के बाद व्यापार वार्ता रुक गई थी। अगस्त के आखिरी हफ्ते में निर्धारित प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर औपचारिक वार्ता भी टल गई थी। उसे ही पटरी पर लाने के लिए बातचीत करने ब्रेंड लिंच अपनी टीम के साथ आए हैं।

कौन हैं ब्रेंडन लिंच?

ब्रेंडन लिंच अमेरिका के मुख्य वार्ताकार हैं, जिनके कंधों पर दक्षिण और मध्य एशिया के 15 देशों के साथ मिलकर अमेरिकी व्यापार की रूप-रेखा तय करने की जिम्मारी है। इससे पहले लिंच दक्षिण और मध्य एशिया के लिए उप सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि थे। लिंच को भारत के संबंध में विशेष जानकारी है। उन्होंने भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के निदेशक के रूप में भी काम किया है, जहां उन्होंने पहले भी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का प्रबंधन किया है।

लिंच की क्या विशेषज्ञता?

बोस्टन कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से MBA करने वाले लिंच कृषि, विनिर्माण, सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ कहे जाते हैं।आर्थिक मामलों में भी उनकी विशेषज्ञता है। ब्रेंड लिंच साल 2013 में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी कृषि व्यापार हितों को आगे बढ़ाने के लिए न केवल दक्षिण और मध्य एशिया, बल्कि इजरायल, मैक्सिको, कनाडा और रूस के साथ समझौतों में अहम भूमिका निभाई है।

