Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन हैं BJP के देबांग्शु पांडा, जिन्होंने जहांगीर खान को हराया; फलता से पुष्पा का गेम ओवर

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share

Who is Debangshu Panda, Falta Result: देबांग्शु पांडा भाजपा के फलता विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे। 46 वर्षीय देबांग्शु पेशे से वकील हैं और भगवा दल के कार्यकर्ता हैं। माय नेता वेबसाइट के अनुसार, देबांग्शु के पास करीब दो करोड़ की संपत्ति है।

कौन हैं BJP के देबांग्शु पांडा, जिन्होंने जहांगीर खान को हराया; फलता से पुष्पा का गेम ओवर

Who is Debangshu Panda, Falta Bengal Result: पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने एक लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने फलता के पुष्पा कहे जाने वाले जहांगीर खान का गेम ओवर कर दिया। जहांगीर ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी नेता माने जाते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता सीट पर भाजपा ने धांधली के आरोप लगाए थे। कई बूथों पर ईवीएम पर भाजपा चुनाव चिह्र के सामने टेप लगाकर छिपा दिया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 21 मई को फिर से मतदान करने का आदेश दिया था। 24 मई को आए नतीजों में देबांग्शु पांडा ने करीबी उम्मीदवार को 109021 वोटों पराजित किया।

ये भी पढ़ें:शुभेंदु के प्रभाव में आकर काम मत करो, ममता के करीबी सांसद की पुलिस को चेतावनी

कौन हैं भाजपा के देबांग्शु, जिन्होंने जहांगीर को हराया

देबांग्शु पांडा भाजपा के फलता विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे। 46 वर्षीय देबांग्शु पेशे से वकील हैं और भगवा दल के कार्यकर्ता हैं। माय नेता वेबसाइट के अनुसार, देबांग्शु के पास करीब दो करोड़ की संपत्ति है। उनकी कुल संपत्ति एक करोड़ 90 लाख से अधिक है। हालांकि, उन पर 12 लाख का कर्ज भी है। 17 क्रिमिनल केसेज भी उन पर दर्ज हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देबांग्शु ग्रेजुएट हैं और साल 2006 में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है। उनके पास गाड़ियों में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक है और बाइक में रॉयल एनफील्ड है, जिसे उन्होंने साल 2020 में 70 हजार रुपये में खरीदी।

ये भी पढ़ें:आंखें मूंदे बैठा है चुनाव आयोग; फलता सीट पर नतीजे के बीच फायर हुए अभिषेक बनर्जी

फलता में कैसा रहा चुनावी नतीजा

चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार, फलता में कुल 22 राउंड की गिनती हुई। शुरुआत से ही भाजपा के देबांग्शु ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। वह कुल 149666 वोटों के साथ जीते, जबकि दूसरे नंबर पर सीपीआईएम के शंभु नाथ कुर्मी रहे, जिन्हें 40 हजार से ज्यादा वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुर रज्जाक आए और उन्हें 10 हजार से ज्यादा वोट मिले। चौथे नंबर पर टीएमसी के जहांगीर खान रहे और साढ़े सात हजार से ज्यादा वोट हासिल किए। हालांकि, यहां खास बात यह भी है कि चुनावी मतदान से ठीक पहले जहांगीर ने पीछे हटने का ऐलान किया था। चूंकि, नामांकन वापस लेने की तारीख बीत गई थी, इसलिए ईवीएम से उनका नाम नहीं हट सका और वह टीएमसी कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में उतरे। जहांगीर के पीछे हटने के फैसले को टीएमसी ने उनका व्यक्तिगत निर्णय बताया था।

ये भी पढ़ें:फलता के पुष्पा का द एंड! अभिषेक बनर्जी के गढ़ में जीती BJP, जहांगीर का बुरा हाल

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Bengal Election 2026 TMC BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।