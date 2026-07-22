कौन है बंगाल की 'रिवॉल्वर रानी' पूजा बिस्वास? झोले में निकलीं 6 पिस्तौल, 200 कारतूस
पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने 'रिवॉल्वर रानी' पूजा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। जूट के झोले से 6 पिस्टल और 200 कारतूस बरामद हुए हैं। बिहार के मुंगेर से बांग्लादेश तक जुड़े हैं इसके तार।
पश्चिम बंगाल में हथियारों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। राज्य की सीआईडी और स्थानीय पुलिस ने एक महिला को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे अब बंगाल की 'रिवॉल्वर रानी' कहा जा रहा है। देखने में किसी भी आम यात्री जैसी लगने वाली इस महिला के जूट के झोले से पुलिस ने कई पिस्टल और सैकड़ों कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले के तार बिहार के मुंगेर से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े होने की बात सामने आ रही है।
कैसे बिछाया गया 'रिवॉल्वर रानी' के लिए जाल?
रविवार की सुबह नैहाटी-अशोकनगर रोड पर यह महिला आम यात्रियों की भीड़ में चल रही थी। सूती सलवार सूट पहने और सिर पर दुपट्टा रखे इस महिला के एक हाथ में जूट का झोला था और दूसरा झोला कंधे पर टंगा था। किसी को उस पर शक नहीं था, लेकिन सीआईडी और पुलिस की टीम गुपचुप तरीके से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। महिला एक स्थानीय 'मैजिक' वैन में सवार हुई। जैसे ही वैन उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर इलाके में जंक्शन नंबर 8 के पास पहुंची, पुलिस ने उसे रोक लिया और यहीं से महिला का असली चेहरा सबके सामने आ गया।
झोले से मिला हथियारों का बड़ा जखीरा
जब पुलिस ने महिला के साधारण से दिखने वाले जूट के झोलों की तलाशी ली, तो उसमें हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने झोले से बरामद किया-
- 6 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल (जिनमें से चार 7mm और दो 9mm की हैं, जिन पर स्टार लोगो बना है)
- 12 मैगजीन
- 7.6mm के 200 जिंदा कारतूस
- 12,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन
कौन है यह 'रिवॉल्वर रानी'?
पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला का नाम पूजा बिस्वास है। वह हाबड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक, पूजा हथियारों की तस्करी में कोई नई नहीं है, बल्कि वह बड़े सिंडिकेट्स के लिए एक भरोसेमंद 'कैरियर' यानी हथियार पहुंचाने वाली के तौर पर काम करती है।
पहले पति से तलाक और बेटी की शादी के बाद, पूजा पिछले करीब 5 सालों से इस अवैध धंधे में जुड़ी हुई है। साल 2023 में भी दत्तपुकुर पुलिस ने उसे एक यात्री बस से लगभग ऐसे ही हालात में गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद वह तुरंत फिर से हथियारों की तस्करी में लग गई।
सीआईडी प्रमुख नटराजन रमेश बाबू के मुताबिक, पुलिस को चकमा देने और शक से बचने के लिए तस्कर हमेशा महिला 'कैरियर' का इस्तेमाल करते हैं।
मुंगेर से लेकर बांग्लादेश तक का कनेक्शन
शुरुआती पूछताछ में इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के बॉर्डर पार (बांग्लादेश) से भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं। जांच में पता चला है कि ये हथियार बिहार के मुंगेर से लाए गए थे और इनका कनेक्शन जमालपुर ऑर्डनेंस फैक्ट्री से हो सकता है। माना जा रहा है कि इन हथियारों को सड़क के रास्ते पश्चिम बंगाल लाया जाता था और फिर बनगांव जैसे सीमावर्ती इलाकों से होते हुए बांग्लादेश तस्करी के लिए भेजा जाता था। पूजा के पास से जमालपुर का एक ट्रेन टिकट भी मिला है, जिसने बिहार कनेक्शन को और पुख्ता कर दिया है। सीआईडी अब बैच नंबर ट्रेस करने के लिए बिहार पुलिस और फैक्ट्री अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है।
कपड़े का कारोबारी पति भी है शामिल!
जांच में यह बात भी सामने आई है कि पूजा अपने मौजूदा पति नीलरतन के साथ मिलकर यह काम कर रही थी। नीलरतन गोपालनगर थाना क्षेत्र में रहता है और वहां कपड़ों का कारोबार करता है। पुलिस का मानना है कि कपड़ों का यह कारोबार सिर्फ एक दिखावा है, जिसकी आड़ में अवैध हथियारों का व्यापार किया जा रहा था। फिलहाल नीलरतन फरार है और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से अवैध हथियारों के खरीदारों का सुराग मिल सकता है।
मामले की जांच के लिए SIT का गठन
चुनावों के बाद के संवेदनशील माहौल के बीच हथियारों की इस बड़ी खेप के पकड़े जाने के बाद राज्य सीआईडी ने एक डीआईजी (DIG) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि इन हथियारों का असली ठिकाना क्या था और क्या इनका इस्तेमाल सीमावर्ती जिलों में संगठित अपराध या राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था।
इस बीच, सोशल मीडिया पर भी इस गिरफ्तारी की काफी चर्चा हो रही है। स्थानीय भाजपा नेता राकेश सिंह ने एक्स पर 'रिवॉल्वर रानी' की गिरफ्तारी की सराहना करते हुए इसे "बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई" बताया है। फिलहाल पूजा बिस्वास पुलिस हिरासत में है और एसआईटी की जांच का दायरा उत्तर 24 परगना से लेकर अंतरराज्यीय सीमाओं तक फैल गया है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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