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अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने वाली महिला बरखा त्रेहन कौन? रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की हैं सपोर्टर

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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बरखा त्रेहन पर शनिवार को अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने का आरोप लगा है। त्रेहन वही महिला हैं, जो पिछले साल रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर का खुलेआम सपोर्ट कर चुकी हैं। दीपके सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद अनशन पर बैठे हैं।

अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने वाली महिला बरखा त्रेहन कौन? रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की हैं सपोर्टर

Who is Barkha Trehan: जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक को अनशन से दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शनिवार सुबह हुई इस कार्रवाई से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता हैरान हैं। वांगचुक को हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके खुद अनशन पर बैठ गए, लेकिन तभी एक महिला ने आकर उनके ऊपर स्याही फेंक दी। महिला का नाम सामने आया है। दावा किया गया है कि यह महिला कोई और नहीं, बल्कि बरखा त्रेहन हैं। बरखा कई सालों से विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं। वह एक समय रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी खड़ी हो चुकी हैं।

कौन हैं बरखा त्रेहन?

फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज चलाने वाले मोहम्मद जुबैर ने स्याही फेंके जाने वाली घटना के बाद महिला की पहचान बताई। उन्होंने लिखा कि अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकती दिख रही महिला बरखा त्रेहन हैं। मेन्स राइट एक्टिविस्ट भी हैं। वह हाल ही में रेप के दोषी कुलदीप सेंगर का समर्थन करने के लिए जंतर-मंतर पर थीं। बरखा एक समान अधिकार एक्टिविस्ट हैं और जेंडर-न्यूट्रल समाज में विश्वास करती हैं। वह पुरुषों के पक्ष में पुरजोर तरीके से बोलती रही हैं। वह पुरुष आयोग की भी फाउंडर हैं। लिंक्डिन पर उन्होंने खुद को एक्टिविस्ट, पुरुषों की आवाज उठाने वाली, पुरुष आयोग की फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, इगैलिटेरियन, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बताया है।

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कुलदीप सेंगर का कर चुकी हैं सपोर्ट

पुरुष आयोग नामक संस्था की अध्यक्ष बरखा त्रेहन ने पिछले साल भाजपा के पूर्व विधायक और रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट किया था। उन्होंने सेंगर के बेल के अधिकारों और सजा के सस्पेंशन का बचाव किया। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने के विरोध पर पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट बरखा त्रेहन ने कहा था कि हमें कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। रेप पर पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। पीड़िता को जंतर-मंतर पर इंसाफ नहीं मिलेगा। तब उनके हाथों में आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर के बोर्ड भी दिखाई दिए थे।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद अनशन पर बैठे अभिजीत दीपके

स्याही फेंकने के बाद मारपीट का आरोप

बरखा त्रेहन ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने के बाद खुद के साथ मारपीट होने का आरोप लगाया। जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जंतर-मंतर से बाहर जा रही थी, तब त्रेहन ने कहा कि उन्हें मारा गया है। इस दौरान उन्होंने जयश्रीराम के नारे भी लगाए और हाथ जोड़ी हुई दिखाई दीं। सूत्रों के अनुसार, त्रेहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के कुछ घंटों बाद अचानक से मंच पर पहुंच गई थीं। सामने आए वीडियो में वह अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकती दिख रही हैं। इसके बाद दीपके ने स्याही के नीले रंग को पसंदीदा बताते हुए जय भीम का नारा भी लगाया।

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Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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