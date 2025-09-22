Who is Banu Mushtaq inaugurated the Mysuru Dussehra festival controversy चामुंडेश्वरी मंदिर में की पूजा, कौन हैं मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने वालीं बानू मुश्ताक?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is Banu Mushtaq inaugurated the Mysuru Dussehra festival controversy

चामुंडेश्वरी मंदिर में की पूजा, कौन हैं मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने वालीं बानू मुश्ताक?

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक ने मैसुरु दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर दिया है। इसको लेकर दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी  याचिका खारिज हो गई।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 11:35 AM
share Share
Follow Us on
चामुंडेश्वरी मंदिर में की पूजा, कौन हैं मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने वालीं बानू मुश्ताक?

सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचने के बाद अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेत बानू मुश्ताक ने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर दिया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से दशहरा उत्सव में बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाने के बाद ही इसपर बवाल शुरू हो गया था। इसके बाद एक जनहित याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और कहा गया कि उत्सव के शुभारंभ के मौके पर चामुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में कोई गैर हिंदू कैसे पूजा कर सकता है।

वकील सुघोष सुब्रमण्यम ने सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का कुछ भाजपा नेताओं और दक्षिणपंथी समूहों ने विरोध किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी।

बानू मुश्ताक ने की देवी चामुंडेश्वरी की पूजा

दशहरा उत्सव के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सबसे पहले बानू मुश्ताक का स्वागत किया गया और फिर वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचीं। देवी को पुष्प अर्पित करके पूजा अर्चना के साथ उन्होंने इस उत्सव का उद्घाटन किया।

कौन हैं बानू मुश्ताक?

62 साल की बानू मुश्ताक एक कन्नड़ लेखिका हैं और वह किसान और कन्नड़ भाषा आंदोलन में सक्रिय रही हैं। उन्हें साल 2025 में लघु कहानी संग्रह एडेा हनाटे के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह पहली कन्नड़ लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। उनके इस संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्थ ने किया था।

Dussehra Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।