कौन हैं अवीवा बेग, जो बनने जा रहीं गांधी-वाड्रा परिवार की बहू; रेहान संग की सगाई
प्रियंका वाड्रा ने अपनी होने वाली बहू के बचपन की फोटो साझा की है। इसमें प्रियंका के बेटे रेहान और उनकी होने वाली बहू अवीवा एक साथ खड़े हैं। दोनों की यह फोटो किसी फंक्शन की मालूम होती है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रेहान और अवीवा की सगाई हुई है। लोगों के मन में काफी सवाल हैं कि आखिर कौन हैं अवीवा, जिससे रेहान वाड्रा की सगाई हुई है। बता दें कि रेहान की तरह अवीवा भी फोटोग्राफी से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका गांधी की तस्वीर और उसके साथ लिखे कैप्शन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि दोनों बचपन से ही एक-दूसरे को जानते हैं।
ट्रैवेल और फोटोग्राफी पसंद
अवीवा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खंगालने पर पता चलता है कि ट्रैवेल और फोटोग्राफी उन्हें काफी पसंद है। अपने इंस्टा के बायो में लिखा है, फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर। फोटोग्राफी को उन्होंने अपना करियर भी बनाया। उनका एटलियर इलेवन नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल रखा है। इंस्टाग्राम पर इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ‘हम स्टिल्स और फिल्म्स क्रिएट करते हैं।’ जहां तक पढ़ाई-लिखाई का सवाल है, अवीवा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है। उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है। इसके अलावा अवीवा नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं।
कुछ चर्चित काम
अवीवा की इंस्टा प्रोफाइल पर उनकी खुद की तस्वीरों के साथ-साथ उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें भी खूब हैं। बतौर फोटोग्राफर उनका काम कई जगह पर डिसप्ले हो चुका है। इनमें मेथल गैलरी में ‘यू कैन नॉट मिस दिस’, इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम , द क्वोरम क्लब में ‘द इल्यूजरी वर्ल्ड’, इंडिया डिजाइन आईडी, के2 इंडिया जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका फोटोग्राफी से जुड़ा काम नजर आ चुका है।
गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई की है। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि दोनों पिछले कई वर्षों से दोस्त रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इस जोड़े ने हाल ही में एक समारोह में सगाई कर ली और फिलहाल परिवार और दोस्तों के साथ राजस्थान में हैं।