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कौन हैं अश्विनी भिड़े, जो बनीं BMC की पहली महिला आयुक्त; मेट्रो वुमन के नाम से मशहूर

Mar 31, 2026 03:10 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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अश्विनी भिड़े ने मंगलवार को मुंबई नगर निगम, बीएमसी के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी संभाली। मुंबई की मेट्रो वुमन के नाम से मशहूर अश्विनी भिड़े, 1995 बैच की आईएएस अफसर हैं।

कौन हैं अश्विनी भिड़े, जो बनीं BMC की पहली महिला आयुक्त; मेट्रो वुमन के नाम से मशहूर

अश्विनी भिड़े ने मंगलवार को मुंबई नगर निगम, बीएमसी के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी संभाली। मुंबई की मेट्रो वुमन के नाम से मशहूर अश्विनी भिड़े, 1995 बैच की आईएएस अफसर हैं। बीएमसी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी महिला अधिकारी को इस शीर्ष पद की कमान सौंपी गई। अश्विनी भिड़े, भूषण गगरानी का स्थान लेंगी, जो आज रिटायर हो रही हैं। बता दें कि इस पद के लिए संजय मुखर्जी और असीम गुप्ता जैसे दिग्गज अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया गया। लेकिन आखिर में अश्विनी भिड़े के अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। भिड़े के पास मुंबई की जटिल समस्याओं के समाधान का अनुभव है। साथ ही उनकी छवि तेज गति से काम करने वाली प्रशासनिक अधिकारी की है।

कौन हैं अश्विनी भिड़े
अश्विनी भिड़े का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ है। लोकसेवा आयोग की परीक्षा में उनकी आल इंडिया रैंक 9 थी। वह इंग्लिश लिटरेचर में पोस्टग्रेजुएट हैं और उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। अश्विनी भिड़े के करियर का पहला असाइनमेंट कोल्हापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में थी। बाद में उन्होंने सिंधुदुर्ग और नागपुर में जिला परिषदों का नेतृत्व सीईओ के रूप में किया। यहां पर वह जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम के लिए वह जानी गईं। बाद में, भिड़े ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त महानगरीय आयुक्त के रूप में भी काम किया। इससे पहले वह राज्यपाल की उप सचिव के रूप में भी काम कर चुकी थीं। कोविड-19 महामारी के दौरान, अश्विनी भिड़े बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में भी काम कर चुकी हैं।

मुंबई की मेट्रो वुमन
अश्विनी भिड़े ने 2015 से 2020 के बीच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज लाइन लागू करने में अहम भूमिका निभाई। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर के लिए, भूमिगत रेल परियोजना को लागू करने में कई चुनौतियां थीं। इनमें पर्यावरणीय चिंताएं भी शामिल थीं। लेकिन भिड़े ने बेहद संजीदगी से इस काम को अंजाम दिया।

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सीएम फडणवीस की करीबी
अभी तक अश्विनी भिड़े मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थीं। उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बेहद भरोसेमंद नौकरशाह के रूप में जाना जाता है। उन्हें यह पद देने का महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

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लेखक के बारे में

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मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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