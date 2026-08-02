अर्पिता सरकार कौन है, हमीम के टच में कैसे आई? बंगाल आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा नाम

अर्पिता सरकार की पहचान करीब 4 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए मोहम्मद हमीम मंडल से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। हमीम का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क से है।

झारखंड के साहिबगंज जिले की रहने वाली 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पिता सरकार इन दिनों चर्चा में है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की आतंकवाद से जुड़ी जांच में उसका नाम आया है। एसटीएफ ने उसे संदिग्ध पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार अर्पिता अंग्रेजी से ग्रेजुएट है। वह पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया पर मोटरसाइकिल राइड, यात्रा और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो बनाकर लोकप्रिय होने की कोशिश कर रही थी। वह झारखंड और कोलकाता के बीच लगातार आवाजाही करती रही, जिसकी वजहों की भी अब जांच की जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अर्पिता सरकार की पहचान करीब 4 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए मोहम्मद हमीम मंडल से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। एसटीएफ का दावा है कि हमीम का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क से है और वह पाकिस्तान स्थित ऑपरेटर्स संपर्क में था। अधिकारियों का आरोप है कि अर्पिता ने हमीम की गतिविधियों में सहयोग किया। उसने प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने और हनी ट्रैप जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाई। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अदालत में इनकी पुष्टि होना बाकी है।

सोशल मीडिया चैट और डिजिटल सामानों से मिले सुराग एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों के सोशल मीडिया चैट और डिजिटल सामानों से कई सुराग मिले हैं। जांचकर्ताओं का दावा है कि बातचीत में दिल्ली के जंतर-मंतर क्षेत्र में अशांति फैलाने, पुलिस की वर्दी खरीदने और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंच बनाने जैसी योजनाओं का जिक्र मिला है। एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे। पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया खातों के जरिए किस तरह संपर्क बनाए गए। डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।