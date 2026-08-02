अर्पिता सरकार कौन है, हमीम के टच में कैसे आई? बंगाल आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा नाम
अर्पिता सरकार की पहचान करीब 4 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए मोहम्मद हमीम मंडल से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। हमीम का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क से है।
झारखंड के साहिबगंज जिले की रहने वाली 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पिता सरकार इन दिनों चर्चा में है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की आतंकवाद से जुड़ी जांच में उसका नाम आया है। एसटीएफ ने उसे संदिग्ध पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार अर्पिता अंग्रेजी से ग्रेजुएट है। वह पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया पर मोटरसाइकिल राइड, यात्रा और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो बनाकर लोकप्रिय होने की कोशिश कर रही थी। वह झारखंड और कोलकाता के बीच लगातार आवाजाही करती रही, जिसकी वजहों की भी अब जांच की जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अर्पिता सरकार की पहचान करीब 4 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए मोहम्मद हमीम मंडल से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। एसटीएफ का दावा है कि हमीम का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क से है और वह पाकिस्तान स्थित ऑपरेटर्स संपर्क में था। अधिकारियों का आरोप है कि अर्पिता ने हमीम की गतिविधियों में सहयोग किया। उसने प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने और हनी ट्रैप जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाई। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अदालत में इनकी पुष्टि होना बाकी है।
सोशल मीडिया चैट और डिजिटल सामानों से मिले सुराग
एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों के सोशल मीडिया चैट और डिजिटल सामानों से कई सुराग मिले हैं। जांचकर्ताओं का दावा है कि बातचीत में दिल्ली के जंतर-मंतर क्षेत्र में अशांति फैलाने, पुलिस की वर्दी खरीदने और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंच बनाने जैसी योजनाओं का जिक्र मिला है। एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे। पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया खातों के जरिए किस तरह संपर्क बनाए गए। डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।
कोलकाता यात्राओं और बैंक लेनदेन की जांच
अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी के बाद यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है कि सोशल मीडिया और निजी रिश्तों का इस्तेमाल कर एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की गई। STF अब अर्पिता की कोलकाता यात्राओं, उसके संपर्कों, बैंक लेनदेन और डिजिटल गतिविधियों की विस्तार से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल महिला को पूर्व बर्धमान लाया जा चुका है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें