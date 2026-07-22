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कौन हैं अनुराग जैन? जिन्हें बनाया गया नीति आयोग का नया CEO, अभी हैं इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन को लगभग चार दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। उन्‍होंने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार दोनों में कई अहम पदों पर काम किया है।

कौन हैं अनुराग जैन? जिन्हें बनाया गया नीति आयोग का नया CEO, अभी हैं इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने बुधवार (22 जुलाई) को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। समिति के कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के अधिकारी जैन का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा। वह प्रशासनिक सेवा में अपने विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति तक और उसके बाद कुल मिलाकर दो साल तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।

अनुराग जैन निधि छिब्बर का स्थान लेंगे जो इस साल फरवरी से नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं। वह आयोग में ही विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की महानिदेशक के पद पर हैं। आयोग के पूर्व CEO बी.वी.आर. सुब्रमण्यम के पदमुक्त होने के बाद उन्हें अतिरिक्त प्रभार के तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।

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कौन हैं अनुराग जैन?

अनुराग जैन 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। उनके पास चार दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। फिलहाल वह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। जैन को तीन अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। वर्ष 2025 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया था। उनका वर्तमान कार्यकाल 31 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा था लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें नीति आयोग का CEO बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जैन अपने सेवा काल में राज्य और केंद्र में अहम पदों पर काम कर चुके हैं।

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NITI आयोग में अप्रैल में हुई थी कई नियुक्तियां

बता दें कि इससे पहले अप्रैल में केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। लाहिड़ी ने सुमन के. बेरी की जगह ली थी। उनके साथ-साथ राजीव गौबा, प्रोफ़ेसर KV राजू, प्रोफ़ेसर गोवर्धन दास, डॉ. एम. श्रीनिवास और प्रोफ़ेसर अभय करंदीकर को भी आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था।

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MP में नया मुख्य सचिव

उधर, जैन की नई नियुक्ति के साथ ही अब मध्य प्रदेश में वरिष्ठ IAS अफसर अशोक वर्णवाल को नया मुख्य सचिव की नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच के अफसर हैं। इससे पहले वरिष्ठता के आधार पर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश कुमार राजौरा को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। इसके अलावा केंद्र में पदस्थ आईएएस अधिकारी मनोज गोविल और पंकज अग्रवाल के नाम भी चर्चा में थे। अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों मनु श्रीवास्तव और नीरज मंडलोई के नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल बताए जा रहे थे। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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