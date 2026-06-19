कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, UN के मंच पर पाकिस्तान को राक्षस कह डाला
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच पर पाकिस्तान को भारत की तरफ से एक बार फिर करारा जवाब मिला है। भारत का पक्ष रख रहीं फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पड़ोसी मुल्क को राक्षस करार दिया और कश्मीर मुद्दे पर सवाल उठाए।
'यह एक ऐसा देश है जहां के मौजूदा रक्षा मंत्री खुलेआम आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उनका इस्तेमाल करने की बात को अपनी सरकारी नीति बताते हैं...।' UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। इतना ही नहीं उन्होंने पड़ोसी मुल्क को कश्मीर के मुद्दे का जिक्र कर भी जमकर सुनाया।
कौन हैं अनुपमा सिंह
IFS यानी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुपमा सिंह को इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में खास दिलचस्पी है। खास बात है कि इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले वह 2 साल से ज्यादा समय तक प्रतिष्ठित KPMG कंपनी से कंसल्टेंट के तौर जुड़ी रहीं थीं। बाद में 2012 से 2014 तक सीनियर कंसल्टेंट भी बनीं।
उन्होंने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही सिंह जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से फाइनेंस में अपनी एमबीए की पढ़ाई भी पूरी की है।
पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी
सिंह ने कहा, 'यह एक ऐसा देश है जहां के मौजूदा रक्षा मंत्री खुलेआम आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उनका इस्तेमाल करने की बात को अपनी सरकारी नीति बताते हैं। इसके बावजूद, पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित कहता है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। यह एक ऐसे फ्रेंकेस्टाइन का जीता जागता उदाहरण है, जो अपने ही पाले हुए राक्षस के काटने पर हैरान हो जाता है।'
पाकिस्तान को घेरा
उन्होंने कहा, 'भारत को पाकिस्तान और ओआईसी की बातों का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान ने जो भी बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए हैं, हम उन्हें पूरी तरह से खारिज करते हैं। इसके साथ ही ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जो बातें कही हैं, हम उन्हें भी पूरी तरह से नकारते हैं। पाकिस्तान यह झूठा प्रचार सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वह अपनी घरेलू नाकामियों और आतंकवाद को दिए जाने वाले अपने समर्थन को छिपा सके। ओआईसी कोऑर्डिनेटर के पद का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान खुद अपनी ही इस चाल को सामने ला रहा है।'
उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा पहले था, आज है और कल भी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एकमात्र अनसुलझा मुद्दा यही है कि पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने साफ किया है कि जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बार-बार कही जा रही बातें क्षेत्र की सच्चाई को नहीं बदल देंगी।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें