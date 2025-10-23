रूस में पुतिन की विषकन्या को मिला नया काम, CJI गवई के बाद अगला चीफ जस्टिस कौन? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: अन्ना चैपमैन जिस म्यूजियम से जुड़ी हैं, वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेशी जासूसी एजेंसी SVR के प्रेस कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जो मॉस्को के गोर्की पार्क के निकट स्थित है। इसका उद्देश्य रूसी जासूसी के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को जनता के सामने लाना है।

रूस की मशहूर जासूस अन्ना चैपमैन को एक नया मिशन सौंपा गया है। इससे पहले रूस की इस लाल बालों वाली ब्लैक विडो पर पश्चिमी देशों की गोपनीय सूचनाएं हासिल करने का आरोप लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ देश में अगले मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

रूस की लाल बाल वाली ‘कातिल हसीना’ हुई एक्टिव, पुतिन की 'विषकन्या' को मिला टास्क रूस की मशहूर जासूस अन्ना चैपमैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्हें रूस से एक नया और महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया है, और अब वह 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' की प्रमुख के पद पर आसीन हो गई हैं। यह म्यूजियम रूस की प्रमुख विदेशी जासूसी एजेंसी SVR (जो पहले KGB के नाम से जानी जाती थी) से सीधे जुड़ा हुआ है। बता दें कि अन्ना चैपमैन (उम्र 43 वर्ष) का वास्तविक नाम 'अन्ना रोमानोवा' है। वह पहले यूनाइटेड किंगडम (UK) की नागरिक थीं। 2010 में अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद वह वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में छाई रहीं, लेकिन एक हाई-प्रोफाइल जासूसी अदला-बदली के समझौते के तहत उन्हें मॉस्को वापस भेज दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर…

दिल्ली में नकली बारिश कराने की डेट आ गई! इस खास विमान ने कानपुर से भरी उड़ान दीपावली के बाद भयंकर वायु प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में अगले तीन दिनों में पहली बार कृत्रिम बारिश देखने को मिल सकती है। गुरुवार को एक सेसना विमान क्लाउड सीडिंग मिशन के लिए रवाना हो गया है। एक दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि जाड़ों में दिल्ली-एनसीआर के जहरीले कोहरे (स्मॉग) को साफ करने के उद्देश्य से किए जाने वाले बहुप्रतीक्षित कृत्रिम बारिश के प्रयोग के लिए उपयुक्त बादल नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सरकार को 25 अक्टूबर तक कोई उम्मीद नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…

IPS रतन लाल डांगी और SI की पत्नी के बीच क्या चल रहा था? छत्तीसगढ़ में नया भूचाल छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में अचानक हड़कंप मच गया है। वजह है आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर लगा यौन शोषण का आरोप। एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में पदस्थ आईपीएस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला लगातार आत्महत्या की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। डांगी पर लगे आरोपों की जांच का जिम्मा 2011 बैच के आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि IPS हो या IAS यदि आरोप लगता है तो जांच होगी और आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पढ़ें पूरी खबर…