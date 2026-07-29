कौन हैं आइशी घोष, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा

CPI-M सांसद जॉन ब्रिटास ने सबसे पहले इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, जिसके बाद कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों के सांसदों ने भी इस पर उनका समर्थन किया।

SFI ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को उसके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

राज्यसभा में बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब विपक्ष ने CPIM की नेता आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का मुद्दा सदन में उठाया। इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। CPI-M सांसद जॉन ब्रिटास ने सबसे पहले इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, जिसके बाद कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों के सांसदों ने भी इस पर उनका समर्थन किया।

जॉन ब्रिटास ने X पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, “आज राज्यसभा में दिल्ली पुलिस की तरफ से AKG भवन (CPI-M हेडक्वार्टर) में घुसकर पूर्व जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष और SFI नेता आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कथित कोशिश का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया।”

उन्होंने आगे लिखा, "सदन में इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग भी की गई। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार का विरोध किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरे विपक्ष ने आइशी घोष के समर्थन में अपनी बात रखी। विपक्ष के जोरदार हंगामे और विरोध के बाद राज्यसभा के सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।"

कौन हैं आइशी घोष? आइशी घोष भारत की एक चर्चित छात्र नेता और वामपंथी नेता हैं। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) CPI(M) और उसके छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़ी हैं।

2019 में वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) की अध्यक्ष चुनी गई थीं। उन्होंने वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था।

छात्रसंघ अध्यक्ष रहते हुए आइशी घोष ने फीस बढ़ोतरी, हॉस्टल नियमों में बदलाव और कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर JNU में बड़े छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया। वह आज भी SFI दिल्ली राज्य सचिवालय में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जनवरी 2020 में JNU हिंसा के दौरान आइशी घोष को सिर में गंभीर चोट लगी थी। उनके खून से लथपथ चेहरे की तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थीं। इस घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और उन्हें व्यापक राजनीतिक व सामाजिक समर्थन मिला।

इसके बाद आइशी घोष ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में CPI(M) ने उन्हें जामुड़िया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में वह सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक थीं।

हालांकि, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हरेराम सिंह ने यह सीट जीती, जबकि घोष बीजेपी के तापस कुमार रॉय के बाद तीसरे नंबर पर रहीं।

AKG भवन में क्या हुआ? स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को उसके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश की। आइशी घोष हाल ही में खत्म हुए जंतर-मंतर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थीं।

SFI का कहना है कि पुलिस CPI(M) के दफ्तर AKG भवन में पहुंची और आइशी घोष को हिरासत में लेने की कोशिश की। हालांकि, पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस बिना उन्हें गिरफ्तार किए लौट गई।

SFI ने बयान जारी कर कहा, "आइशी घोष उन छात्र नेताओं में थीं, जिनके नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब दिल्ली पुलिस उन्हें निशाना बना रही है।"

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? वहीं, नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि 2021 के एक मामले में स्थानीय अदालत ने आइशी घोष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। उनके मुताबिक, कई बार अदालत में पेश नहीं होने के कारण वारंट जारी हुआ था और पुलिस सिर्फ अदालत के आदेश का पालन कर रही थी। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है।

इस बीच, CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना उचित प्रक्रिया अपनाए पार्टी कार्यालय पहुंची। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया कि आइशी घोष के खिलाफ वारंट है, लेकिन इसकी सूचना केवल फोन पर दी गई। ब्रिटास का कहना है कि वारंट की जानकारी फोन पर नहीं, बल्कि आधिकारिक रूप से दी जानी चाहिए।