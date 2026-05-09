कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? बन सकती हैं बंगाल की उपमुख्यमंत्री, शंकर घोष का भी नाम
अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण से 2021 में विधानसभा चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार प्रवेश किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सायनी घोष को कड़े मुकाबले में हराया। 2026 में भी अग्निमित्रा पॉल दोबारा जीतीं।
Bengal CM Oath: शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बन रही है। अब से कुछ ही देर में कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। सूत्रों का कहना है कि नई सरकार में क्षेत्रीय और अनुभव के संतुलन पर जोर दिया गया है।
सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष और आसनसोल की विधायक अग्निमित्रा पॉल को डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी संभावना है। इनके अलावा राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल?
अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण से 2021 में विधानसभा चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार प्रवेश किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सायनी घोष को कड़े मुकाबले में हराया। 2026 में भी अग्निमित्रा पॉल दोबारा जीतीं। 2026 में दक्षिण आसनसोल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के तापस बनर्जी को हराया। 2021 के पहले यह सीट टीएमसी के तपन रॉय के पास थी, जो 2016 के चुनाव जीते थे। अग्निमित्रा पॉल भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से उम्मीदवार थीं। हालांकि वे यह चुनाव हार गई थीं। 2022 में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार बनीं, लेकिन टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से चुनाव हार गई थीं।
फैशन से वास्ता
राजनीति में आने से पहले पॉल फैशन डिजाइनर और उद्यमी थीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से स्नातक के बाद उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया और कोलकाता के फैशन जगत में पहचान हासिल की, जहां उन्होंने प्रमुख कार्यक्रम और मंचों पर अपने काम का प्रदर्शन किया। 2019 में राजनीति में उनका प्रवेश रचनात्मक उद्योग से सार्वजनिक जीवन की ओर एक बदलाव का प्रतीक था, जहां उन्होंने अपनी लोकप्रियता और संगठनात्मक कौशल का उपयोग कर भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई में खुद को जल्दी से स्थापित कर लिया।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सामूहिक नेतृत्व का मंत्र दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाएगा, जो राज्य में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। उन्होंने संदेशखाली से लेकर आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई का वादा किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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