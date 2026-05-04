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कॉलेज ड्रॉपआउट, कारों के जबर्दस्त शौकीन; जानें TVK चीफ विजय की खास बातें

May 04, 2026 02:49 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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ऐक्टर विजय का यह उभार किसी सिनेमा से कम नहीं है। दिलचस्प बात है कि वह कॉलेज ड्रॉपआउट हैं और कारों का कलेक्शन भी रखते हैं। आइए जानते हैं ऐक्टर विजय की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में...

साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का तमिलनाडु की सियासत में सितारों सरीखा उदय हुआ है। विजय की पार्टी टीएमके किसी सुनामी की तरह उभरी है और वह बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। खबर लिखे जाने तक टीवीके 110 सीटों पर रुझान में आगे चल रही थी। इस तरह सिनेमा के क्षेत्र में धूम मचाने के बाद विजय अब राजनीति में भी चमकने को तैयार हैं। विजय का यह उभार किसी सिनेमा से कम नहीं है। दिलचस्प बात है कि वह कॉलेज ड्रॉपआउट हैं और कारों का कलेक्शन भी रखते हैं। आइए जानते हैं ऐक्टर विजय की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में...

कॉलेज ड्रॉपआउट हैं विजय
विजय का पूरा नाम है, जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनका जन्म 22 जून 1974 को हुआ। विजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं और उनके पिता का नाम है एसए चंद्रशेखर। वह एक फिल्म डायरेक्टर हैं, जबकि विजय की मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर हैं। विजय के पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत चेन्नई के एक स्कूल से हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए विजय लोयोला कॉलेज पहुंचे। यहां पर वह विजुअल कम्यूनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन विजय ने अचानक पढ़ाई छोड़ दी और सिनेमा की तरफ रुख कर लिया। इसके बाद वह पूरी तरह से फिल्मों में ही रम गए और देखते ही देखते साउथ में एक बड़ा नाम बन गए।

10 साल की उम्र से फिल्मों में
विजय के फिल्मी सफर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र में हो गई थी। साल 1984 में उन्होंने तमिल फिल्म वेत्री से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया। फिर 18 साल की उम्र में विजय ने लीड ऐक्टर के तौर पर नलैय्या तिरुपू में अभिनय किया। विजय की अन्य प्रमुख फिल्मों में उनाक्कागा, लव टुडे, कुशी, प्रियामानवले समेत कई अन्य नाम हैं। इसमें, तिरुमलाई और घिली जैसी कई अन्य मशहूर फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। इसमें भी घिली, पोक्किरी और थुपक्की फिल्मों ने उन्हें साउथ से भी आगे, देश भर में एक बड़ा नाम बना दिया।

बहन को खोने का दर्द
विजय की सफलता और सिनेमा में उनके शानदार सफर की तो बहुत चर्चा होती है। लेकिन विजय को लेकर ऐसा फैक्ट है, जिस पर बहुत कम बात होती है। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि विजय की एक छोटी बहन भी थी। उसका नाम विद्या था। लेकिन मात्र दो साल की उम्र में किसी अज्ञात बीमारी से विद्या की मौत हो गई। कम उम्र में अपनी छोटी बहन को खोने का दर्द विजय को हमेशा सालता रहा है।

प्यार, शादी और बच्चे
विजय के अफेयर और शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। विजय ने साल 1999 में संगीता सोनरलिंगम से शादी की थी। संगीता मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली हैं। वह एक तमिल व्यापारी परिवार से आती हैं। संगीता विजय की फैन थीं और लंदन से उनसे मिलने के लिए चेन्नई आई थीं। मुलाकात का यह सिलसिला प्यार में बदल गया और दोनों ने बाद में शादी कर ली। बाद में दोनों के दो बच्चे भी हुए। दोनों की पहली संतान उनका बेटा जेसन संजय है, जो फिल्म डायरेक्टर हैं। वहीं, उनकी दूसरी संतान दिव्या साशा हैं। हालांकि फिलहाल दोनों के बीच विवाद है और बीते साल संगीता ने तलाक की अर्जी दायर की थी। संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है।

आखिरी फिल्म की बातें और विजय की नेटवर्थ
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म ‘जननायकन’ होगी। फिल्म ‘जननायकन’ की रिलीज लंबे समय से अटकी हुई है। अब खबरें हैं कि आठ मई को यह फिल्म फाइनली रिलीज होने वाली है। अगर विजय के नेटवर्थ की बात करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 603.20 करोड़ रुपए हैं। विजय के पास बैंक बैलेंस के तौर पर 213 करोड़ रुपए हैं।

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कारों का कलेक्शन
विजय को कारों का काफी शौकीन बताया जाता है। उनके पास टोयोटा लैक्सेस, बीएमडब्ल्यू 530, टोयोटा वेलफायर, बीएमडब्ल्यू आई7, रॉल्स रॉयस घोस्ट, लेक्सस एलएम 350एच, बीएमडब्ल्यू 3 सिरीज, जैसी कारों का कलेक्शन है। इनकी कुल कीमत करोड़ों में आंकी गई है। वहीं, चेन्नई में विजय के पास एक बड़ा बंगला भी है, जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जाती है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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