RSS के गढ़ नागपुर में भाजपा को हराने वाले कांग्रेस के अभिजीत कौन? MLC चुनाव में पलट दी बाजी

MLC Election Results: वंजारी पेशे से एक वकील हैं। उनका कांग्रेस से पुराना नाता है। उनके दिवंगत पिता गोविंदराव वंजारी, दक्षिण नागपुर से दो बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का रसूख पुराना है।

MLC Election Results: चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव के जब नतीजे और रुझान आए तो बुधवार को सभी की निगाहें इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जा टिकीं। शाम तक कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जब नहीं आई तो उसे शून्य पर आउट पार्टी करार दिया गया। मीडिया से लेकर सियासी जगत में कांग्रेस के इस चुनावी हार खासकर कांग्रेस शासित कर्नाटक में चारों सीटों पर हुई हार को लेकर तंज कसे जाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसा और विपक्षी दल की हार पर मजे लिए लेकिन बुधवार देर रात चली मतगणना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर (महाराष्ट्र) स्नातक क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत वंजारी को विजयी घोषित कर दिया गया।

इस तरह, अभिजीत वंजारी ने सियासी हमले झेल रहे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के मुरझाए चेहरे पर बुधवार की देर रात थोड़ी खुशी वापस ला दी। वंजारी ने बेहद करीबी मुकाबले में नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट को अपने पास बरकरार रखा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से हराया। हालांकि, यह सीट पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रही है। वंजारी को 67,231 वोट मिले, जबकि कोहले को 63,960 वोट प्राप्त हुए।

वंजारी ने बताया क्यों जीते? जीत के बाद अपने आवास पर वंजारी ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव अन्य चुनाव से अलग होते हैं क्योंकि यहां के मतदाता शिक्षित होते हैं और वे समझते हैं कि विधान परिषद में उनके चुने गए प्रतिनिधियों से किस तरह के काम की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि मतदाता इस बात से अवगत थे कि कांग्रेस ने पिछले छह वर्षों में क्या काम किया है और चुनाव के नतीजे उन्हीं प्रयासों का परिणाम हैं। उन्होंने कहा, ''हम अगले छह वर्षों में भी इसी तरह के कार्यक्रम जारी रखने का इरादा रखते हैं।'' भाजपा के धुंआधार प्रचार करने, नागपुर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र होने और यहां RSS का मुख्यालय होने के बारे में पूछे जाने पर वंजारी ने कहा कि भाजपा ने अपने उम्मीदवार के बजाय उन्हें निशाना बनाकर प्रचार किया।

कौन हैं अभिजीत वंजारी? वंजारी पेशे से एक वकील हैं। उनका कांग्रेस से पुराना नाता है। उनके दिवंगत पिता गोविंदराव वंजारी, दक्षिण नागपुर से दो बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का रसूख पुराना है। अभिजीत वंजारी ने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए और कानून की डिग्री ली है। उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी की सीनेट में भी काम किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। 1998 से 2002 तक वह कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI में महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वह यूथ कांग्रेस और नागपुर जिला कांग्रेस में भी विभिन्न पदों पर काम किया है।