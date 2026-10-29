RSS के गढ़ नागपुर में भाजपा को हराने वाले कांग्रेस के अभिजीत कौन? MLC चुनाव में पलट दी बाजी
MLC Election Results: वंजारी पेशे से एक वकील हैं। उनका कांग्रेस से पुराना नाता है। उनके दिवंगत पिता गोविंदराव वंजारी, दक्षिण नागपुर से दो बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का रसूख पुराना है।
MLC Election Results: चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव के जब नतीजे और रुझान आए तो बुधवार को सभी की निगाहें इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जा टिकीं। शाम तक कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जब नहीं आई तो उसे शून्य पर आउट पार्टी करार दिया गया। मीडिया से लेकर सियासी जगत में कांग्रेस के इस चुनावी हार खासकर कांग्रेस शासित कर्नाटक में चारों सीटों पर हुई हार को लेकर तंज कसे जाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसा और विपक्षी दल की हार पर मजे लिए लेकिन बुधवार देर रात चली मतगणना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर (महाराष्ट्र) स्नातक क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत वंजारी को विजयी घोषित कर दिया गया।
इस तरह, अभिजीत वंजारी ने सियासी हमले झेल रहे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के मुरझाए चेहरे पर बुधवार की देर रात थोड़ी खुशी वापस ला दी। वंजारी ने बेहद करीबी मुकाबले में नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट को अपने पास बरकरार रखा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से हराया। हालांकि, यह सीट पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रही है। वंजारी को 67,231 वोट मिले, जबकि कोहले को 63,960 वोट प्राप्त हुए।
वंजारी ने बताया क्यों जीते?
जीत के बाद अपने आवास पर वंजारी ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव अन्य चुनाव से अलग होते हैं क्योंकि यहां के मतदाता शिक्षित होते हैं और वे समझते हैं कि विधान परिषद में उनके चुने गए प्रतिनिधियों से किस तरह के काम की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि मतदाता इस बात से अवगत थे कि कांग्रेस ने पिछले छह वर्षों में क्या काम किया है और चुनाव के नतीजे उन्हीं प्रयासों का परिणाम हैं। उन्होंने कहा, ''हम अगले छह वर्षों में भी इसी तरह के कार्यक्रम जारी रखने का इरादा रखते हैं।'' भाजपा के धुंआधार प्रचार करने, नागपुर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र होने और यहां RSS का मुख्यालय होने के बारे में पूछे जाने पर वंजारी ने कहा कि भाजपा ने अपने उम्मीदवार के बजाय उन्हें निशाना बनाकर प्रचार किया।
कौन हैं अभिजीत वंजारी?
वंजारी पेशे से एक वकील हैं। उनका कांग्रेस से पुराना नाता है। उनके दिवंगत पिता गोविंदराव वंजारी, दक्षिण नागपुर से दो बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का रसूख पुराना है। अभिजीत वंजारी ने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए और कानून की डिग्री ली है। उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी की सीनेट में भी काम किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। 1998 से 2002 तक वह कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI में महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वह यूथ कांग्रेस और नागपुर जिला कांग्रेस में भी विभिन्न पदों पर काम किया है।
कई कॉलेजों के संचालक हैं वंजारी
वह बिहार और यूपी के चुनावों में पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वंजारी अमर सेवा मंडल नाम की गैर सरकारी संस्था के सचिव भी हैं। यह संस्था विदर्भ क्षेत्र में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट और डिग्री कॉलेज का संचालन करती है। लोकमत के मुताबिक, वंजारी 'गोविंद अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी' के भी अध्यक्ष हैं और 'गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन' का संचालन भी करते हैं। राजनीतिक सफर की बात करें तो वंजारी को MLC चुनावों से पहले विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। वो 2005 में दक्षिण नागपुर विधानसभा उपचुनाव और 2014 में पूर्वी नागपुर विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद 2020 में, उन्होंने MLC चुनावों में भाजपा के संदीप जोशी को 18,910 वोटों से हराया था और नागपुर स्नातक सीट जीती थी। इस बार वह फिर से इस सीट पर जीतने में कामयाब रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।