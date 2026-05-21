कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके, कैसे AAP से रहा है कनेक्शन

Who is Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन पोस्ट में मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का 'बेरोजगार, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने वाला और आलसी' होना जरूरी है।

कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चाएं लगातार तूल पकड़ रही हैं। इंस्टाग्राम पर CJP के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। खास बात है कि इस पार्टी का जन्म CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद हुआ है। हालांकि, यह दल भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। बहरहाल, सीजेआई अपनी टिप्पणी पर सफाई दे चुके हैं और कहा कि इसे मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया। जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके कौन हैं।

कौन हैं अभिजीत दीपके मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे निवासी अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति के ऑनलाइन शुरू की गयी यह पार्टी अपनी वेबसाइट पर खुद को 'युवाओं की, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए पार्टी' बताती है और इसका नारा 'धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, आलसी' है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है और बाद में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वे अमेरिका चले गए।

खबरें हैं कि 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के सोशल मीडिया और चुनावी कैंपेन के काम से जुड़े हुए थे। साल 2020 में जब AAP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता था, तब दीपके मीम्स पर आधारित डिजिटल कैंपेनिंग का काम देख रहे थे। हालांकि, वह बाद में राजनीतिक क्षेत्र से अलग हुए और विदेश चले गए थे।

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी पार्टी के ऑनलाइन पोस्ट में मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का 'बेरोजगार, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने वाला और आलसी' होना जरूरी है। इस हास्य-व्यंग्य के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की बेरोजगारी, परीक्षा के पेपर लीक विवाद, व्यवस्थागत पारदर्शिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही एक जेन Z वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करेगी, जहां युवा नीतियों और शासन पर चर्चा करेंगे।

इसके अलावा ऑनलाइन प्रकाशित कॉकरोच जनता पार्टी के घोषणापत्र में मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी राजनीतिक पदों पर प्रतिबंध, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, मीडिया की स्वतंत्रता और दलबदलू राजनेताओं पर 20 साल के प्रतिबंध की मांग की गई है।