कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके, कैसे AAP से रहा है कनेक्शन
Who is Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन पोस्ट में मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का 'बेरोजगार, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने वाला और आलसी' होना जरूरी है।
कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चाएं लगातार तूल पकड़ रही हैं। इंस्टाग्राम पर CJP के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। खास बात है कि इस पार्टी का जन्म CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद हुआ है। हालांकि, यह दल भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। बहरहाल, सीजेआई अपनी टिप्पणी पर सफाई दे चुके हैं और कहा कि इसे मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया। जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके कौन हैं।
कौन हैं अभिजीत दीपके
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे निवासी अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति के ऑनलाइन शुरू की गयी यह पार्टी अपनी वेबसाइट पर खुद को 'युवाओं की, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए पार्टी' बताती है और इसका नारा 'धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, आलसी' है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है और बाद में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वे अमेरिका चले गए।
खबरें हैं कि 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के सोशल मीडिया और चुनावी कैंपेन के काम से जुड़े हुए थे। साल 2020 में जब AAP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता था, तब दीपके मीम्स पर आधारित डिजिटल कैंपेनिंग का काम देख रहे थे। हालांकि, वह बाद में राजनीतिक क्षेत्र से अलग हुए और विदेश चले गए थे।
क्या है कॉकरोच जनता पार्टी
पार्टी के ऑनलाइन पोस्ट में मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का 'बेरोजगार, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने वाला और आलसी' होना जरूरी है। इस हास्य-व्यंग्य के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की बेरोजगारी, परीक्षा के पेपर लीक विवाद, व्यवस्थागत पारदर्शिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही एक जेन Z वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करेगी, जहां युवा नीतियों और शासन पर चर्चा करेंगे।
इसके अलावा ऑनलाइन प्रकाशित कॉकरोच जनता पार्टी के घोषणापत्र में मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी राजनीतिक पदों पर प्रतिबंध, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, मीडिया की स्वतंत्रता और दलबदलू राजनेताओं पर 20 साल के प्रतिबंध की मांग की गई है।
यूजर्स की राय
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे महज मीम पॉलिटिक्स कहा है। जबकि अन्य का कहना है कि यह पहली बार है जब कोई मंच युवाओं से उनकी ही भाषा में उनकी तात्कालिक चिंताओं के बारे में सीधे बात कर रहा है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें