बांग्लादेश में भारत से माफी मंगवाने की मांग, तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रहे नेता

भारत ने बंगलादेशी नागरिकों के लिए सामान्य यात्रा वीजा जारी करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करके दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर करने का एक नया प्रयास किया है। बंगलादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने पद संभालने के बाद किया था ऐलान।

पटरी पर लौटते दिख रहे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में फिर तनाव की आशंका है। इसकी वजह मुल्क के विपक्षी दल नेशनल सिटिजन्स पार्टी का बयान है, जिसमें भारत से माफी मंगवाए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी टिप्पणी की गई है। फिलहाल, इसपर भारत की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है।

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी सांसद विपक्ष के चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम ने कहा है कि आवामी लीग का 16 साल समर्थन करने के लिए भारत को माफी मांगनी चाहिए। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने अभी तक बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक इतिहास में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पड़ोसियों के साथ रिश्ते बराबरी और सम्मान के आधार पर होने चाहिए।

भारतीय उच्चायुक्त का लिया नाम नाहिद ने कहा, 'नए भारतीय उच्चायुक्त को माफी से शुरुआत करनी चाहिए। 16 सालों से भारत की सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवामी लीग को सत्ता में रखने में मदद कर रही है और इसके लिए उसे बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि भारत को उस्मान हादी के हत्यारों को पनाह देने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

तारिक रहमान की पार्टी को घेरा नाहिद ने भारतीय सीमा बलों पर बांग्लादेशियों की हत्या के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद करीब 10 बांग्लादेशी भारत के सीमा सुरक्षा बल की तरफ से मारे जा चुके हैं। साथ ही कहा, 'बीएनपी में एक शब्द राष्ट्रवादी भी है। हम देखना चाहते हैं कि यह सीमा पर हत्याओं को कैसे रोकता है।'

शुभेंदु अधिकारी पर लगाए आरोप ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, नाहिद ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी पर भी गैर जिम्मेदार बयानों के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, 'बंग्लादेश सरकार और विदेश मंत्रालय को मजबूती से जवाब देना चाहिए।'

दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में उनके लिए एक व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है, जबकि टीओपी में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि 'टेबल ऑफ प्रेसिडेंस' में दिया गया पद केवल रस्मी कार्यक्रमों के लिए होता है।

वीजा पर पहला ऐलान 25 जून को त्रिवेदी ने कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की। मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान सुरक्षा हालात बिगड़ने और नई दिल्ली के साथ संबंधों में तनाव आने की वजह से लगभग दो साल पहले यात्रा वीजा पर रोक लगा दी गई थी।