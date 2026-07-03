Ram Mandir: किसके हाथ में राम मंदिर ट्रस्ट की असली कमान, 6 जुलाई की बैठक क्यों है खास? हर मेंबर को जानें

बैठक में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं जो चर्चाओं में तो भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। इनमें आरएसएस और वीएचपी के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश भैयाजी जोशी और दिनेश चंद्र शामिल हैं।

Ram Mandir: राम मंदिर में चंदा और दान चोरी की घटना उजागर होने के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इस बैठक पर पूरे देश कि निगाहें जा टिकी हैं। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा द्वारा नैतिकता के आधार पर अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश पर फैसला हो सकती है। इस बैठक में इन दोनों दिग्गजों के भविष्य पर फैसला होने की उम्मीद है।

आपको बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्र सरकार को राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के तहत फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष, वीएचपी (VHP) के उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव और गोविंद गिरि महाराज को कोषाध्यक्ष चुना गया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

कौन हैं ट्रस्ट के सदस्य? ट्रस्ट में कुल 10 स्थायी सदस्य होते हैं। अयोध्या के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद से एक पद वर्तमान में खाली है।

महंत नृत्य गोपाल दास: ट्रस्ट के अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के सबसे वरिष्ठ संतों में से एक हैं। वे इस समय अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण उनके 6 जुलाई की बैठक में शामिल होने की संभावना कम है।

चंपत राय: वीएचपी के उपाध्यक्ष और ट्रस्ट के महासचिव हैं। अगस्त 2020 में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से वे ही ट्रस्ट के दैनिक कामकाज और प्रशासनिक फैसलों के मुख्य कर्ताधर्ता रहे हैं।

डॉ. अनिल मिश्रा: अयोध्या के जाने-माने होम्योपैथिक डॉक्टर और ट्रस्ट के मूल सदस्यों में से एक हैं, जो मंदिर के प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहे हैं।

गोविंद गिरि महाराज: पुणे के आध्यात्मिक गुरु हैं, जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में वित्तीय मामलों को संभालते हैं।

स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती: प्रयागराज के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं।

स्वामी विश्वप्रशन्नतीर्थ जी महाराज: कर्नाटक के उडुपी के पेजावर मठ के 33वें प्रमुख हैं।

युगपुरुष परमानंद गिरि महाराज: हरिद्वार के प्रमुख आध्यात्मिक संत हैं।

महंत दिनेंद्र दास: अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के वरिष्ठ संत हैं, जो मूल विवाद में प्रमुख पक्षकार थे।

कृष्ण मोहन: दलित नेता कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद इस पद पर आरएसएस कार्यकर्ता कृष्ण मोहन को शामिल किया गया था।

किसके हाथ में है ट्रस्ट की असली कमान? ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक, किसी भी फैसले पर मतदान का अधिकार सिर्फ स्थायी ट्रस्टियों को ही है। ट्रस्ट में शामिल 5 पदेन सदस्यों केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। यह व्यवस्था ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण पूरी तरह से इसके स्थायी सदस्यों के हाथों में सौंपती है। किसी नए ट्रस्टी को शामिल करना हो या ट्रस्ट के कामकाज में कोई बड़ा बदलाव, इसके लिए स्थायी ट्रस्टियों के बहुमत की मंजूरी अनिवार्य है।

बने रहेंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा? ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार, इसके नियमों में किसी स्थायी ट्रस्टी को हटाने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि चंपत राय महासचिव का पद छोड़ देते हैं और अनिल मिश्रा अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं तो भी वे ट्रस्ट के स्थायी सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे खुद ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा न दे दें।

इस नियम ने 6 जुलाई की बैठक के समीकरण को काफी उलझा दिया है। एक सीट पहले से खाली है और अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रह सकते हैं, ऐसे में सक्रिय वोटिंग वाले सदस्यों की संख्या बेहद सीमित रह जाएगी।