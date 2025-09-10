उपराष्ट्रपति चुनाव में किसने की क्रॉस वोटिंग? BJP बोली- INDIA के कुछ सांसदों का धन्यवाद
उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉस वोटिंग का दावा किया है। पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के 'कुछ सांसदों' का धन्यवाद भी किया है। हालांकि, इस दौरान किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया गया है। मंगलवार को हुए चुनाव में NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 150 से ज्यादा मतों के अंतर से INDIA गठबंधन के साझा उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराया है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पोस्ट किया, 'उपराष्ट्रपति चुनाव में 'अंतरात्मा की आवाज सुनकर' एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट देने के लिए INDI अलायंस के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। शांत और कुशल व्यक्ति और सच्चे देशभक्त को चुनने के लिए सभी का धन्यवाद।'
इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि एनडीए को मिले 25 ज्यादा वोट बताते हैं कि कुछ विपक्षी नेताओं ने राधाकृष्णन के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा, 'सदन में एनडीए की ताकत 427 थी और 25 वोट ज्यादा मिले। यह साफतौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री की नीतियां और नेतृत्व... देश को प्रगति, समृद्धि और समावेशी विकास के पथ पर ले जा रही हैं, जिसका असर एनडीए और भाजपा के खिलाफ खड़े नेताओं में भी नजर आता है।'
राधाकृष्णन को वोट देने वाले सभी सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने कहा कि राजग उम्मीदवार ने 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति चुनाव जीता और उन्हें कुछ विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला। उन्होंने कहा, 'विपक्षी खेमे के लगभग 40 सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन किया।' उन्होंने संसद भवन परिसर में पीटीआई-वीडियो से कहा, 'हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।'
किसने की क्रॉस वोटिंग
अब तक किसी नेता या पार्टी का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि, चुनाव के नतीजों ने विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल उठा दिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्ष के कुछ नेता आम आदमी पार्टी और 'महाराष्ट्र फ्रंट' के कुछ सदस्यों पर संदेह जता रहे हैं। वहीं, कुछ नेता शिवसेना (यूबीटी), राजस्थान के एक सांसद की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। आप और शिवसेना (यूबीटी) ने इन दावों से इनकार किया है।
एक्स्ट्रा वोट की कहानी
राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट प्राप्त हुए। राजग सांसदों की अपनी कुल संख्या 427 थी। उनके साथ वाईएसआर कांग्रेस के 11 सदस्यों के जुड़ने से उनके पक्ष में 438 मतदाता हो गए थे। इस तरह उन्हें उसके अतरिक्त 14 और वोट प्राप्त हुए। इधर, विपक्ष को भरोसा था कि रेड्डी को 324 वोट मिलेंगे, लेकिन उन्हें कुल 300 वोट मिले और 15 वोट अवैध पाए गए।