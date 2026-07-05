TMC के सभी सांसदों और विधायकों के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती थीं ममता बनर्जी, किसने किया दावा
भाजपा नेता की यह बात हाल ही में हुए चुनावी झटकों के बाद TMC के अंदर बढ़ते गुस्से की खबरों के बीच आई है, जिसमें कई सीनियर नेता पार्टी के अंदरूनी सिस्टम और फैसले लेने के तरीकों पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) में संकट के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया ममता बनर्जी ने सभी टीएमसी विधायकों और सांसदों के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। पूर्वी बर्धमान में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, सिन्हा ने कहा, "ममता बनर्जी ने सभी टीएमसी विधायक और सांसदों के साथ सिर्फ नौकरों जैसा बर्ताव किया... चुनाव में हार के बाद, एक मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि अभिषेक बनर्जी के आने पर सभी को उनका स्वागत करने के लिए खड़ा होना होगा और उनके जाने पर फिर से खड़ा होना होगा। आत्म-सम्मान वाले नेता जिन्होंने सत्ता से चिपके रहने के लिए इतने लंबे समय तक अपनी इज्जत को दबाए रखा था, अब पूछने लगे- अब सत्ता चली गई तो क्या करना है? इसलिए, वे सब चले गए।''
भाजपा नेता की यह बात हाल ही में हुए चुनावी झटकों के बाद TMC के अंदर बढ़ते गुस्से की खबरों के बीच आई है, जिसमें कई सीनियर नेता पार्टी के अंदरूनी सिस्टम और फैसले लेने के तरीकों पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। इस बीच, शनिवार को, बढ़ते अंदरूनी झगड़े के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बड़ा झटका देते हुए, पार्टी के स्टेट अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे एक दिन पहले, कोलकाता में टीएमसी के स्टेट पार्टी ऑफिस दफ्तर पर बागी गुट ने अपना कब्जा कर लिया।
ममता बनर्जी को लिखे अपने इस्तीफे में भट्टाचार्य ने कहा कि वह जून 2026 में उन्हें दिए गए राज्य अध्यक्ष के पद से हट रही हैं। उन्होंने पार्टी के बैंक अकाउंट्स के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और चुनाव आयोग के सामने बनर्जी के ऑथराइज्ड पर्सन के तौर पर भी खुद को हटा लिया।
ममता की बागियों को खुली चुनौती : भाजपा में शामिल होकर सामना करें
तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने वाले बागी गुट पर तीखा हमला करते हुए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को बागियों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर तृणमूल में फूट डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाएं।
पार्टी के अब तक के सबसे बड़े संकट के बीच 'फेसबुक लाइव' के जरिए भावुक संबोधन में ममता बनर्जी ने अपने नेतृत्व का बचाव किया, बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला, प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली हर हाल में आयोजित करने का संकल्प जताया और कहा कि लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे ''कोई संस्था खत्म नहीं होती।'' इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने दावा किया कि उसके सत्ता में आने के बाद 'कट मनी' का सिलसिला बंद हो गया है, जो ''पार्टी को जोड़े रखने का काम करता था।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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