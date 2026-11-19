रिजिजू ने कहा कि मुझे कहना होगा कि राहुल खुद को, अपनी पार्टी और पूरे विपक्ष को और नीचे गिराने का ही काम कर रहे हैं। कोई भी सच्चा भारतीय नहीं चाहेगा कि उसका कोई देशवासी विदेश जाकर अपने ही देश के बारे में बेतुकी बातें करे।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज (गुरुवार, 19 नवंबर को) लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर फिर हमला बोला है। अमेरिकी दौरे पर देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणियों पर रिजिजू ने पलटवार किया है और कहा है कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं, वहां पहुंचते ही देश के खिलाफ गलतबयानी करने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैसे तो सरकार आमतौर पर गांधी के बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती, लेकिन जब विपक्ष के नेता विदेश में जाकर ऐसी बातें कहते हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति को गलत तरीके से पेश करती हैं, तो उस पर आपत्ति जताना जरूरी हो जाता है।

रिजिजू ने कहा, “हम राहुल गांधी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते; लेकिन, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वे विदेश जाकर भारत के बारे में पूरी तरह से गलत बयान देते हैं, तो हमें अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है।” उन्होंने राहुल को नसीहत देते हुए कहा, "अब समय आ गया है कि वे अपना तरीका बदल लें।" भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मृत' बताने वाली राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था मानती हैं।

भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसा तो नहीं है कि IMF या विश्व बैंक हमने बनाए हैं; ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं खुद कहती हैं कि भारत इस समय सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। फिर भी, राहुल गांधी दावा करते हैं कि अर्थव्यवस्था 'मृत' है। अब उन्हें यह कौन समझा सकता है?" रिजिजू ने आगे आरोप लगाया कि विदेश दौरों के दौरान भारत को लेकर दिए गए बयानों से राहुल गांधी न केवल अपनी, बल्कि अपनी पार्टी और पूरे विपक्ष की राजनीतिक स्थिति को भी कमजोर कर रहे हैं।

कोई भी सच्चा भारतीय यह नहीं चाहेगा मंत्री ने कहा, "मुझे कहना होगा कि राहुल गांधी खुद को, अपनी पार्टी और पूरे विपक्ष को और नीचे गिराने का ही काम कर रहे हैं। कोई भी सच्चा भारतीय यह नहीं चाहेगा कि उसका कोई देशवासी विदेश जाकर अपने ही देश के बारे में बेतुकी बातें करे।" गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों और भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर जताई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, रिजिजू ने सवाल किया कि अगर देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती, तो कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध कैसे कर पाते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा तथा उसकी नीतियों की आलोचना कैसे कर पाते?

अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता, तो… रिजिजू ने कहा, "उन्होंने लोकतंत्र के बारे में बात की, 'वोट चोरी' का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता, तो वे अपना पूरा दिन विरोध करने और प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा तथा सरकार पर तीखे हमले करने में कैसे बिता पाते? अगर लोकतंत्र नहीं होता, तो उन्हें सुबह से रात तक बोलने की आज़ादी कहाँ से मिलती?" उन्होंने आगे कहा कि देश भर में लोगों को, चाहे वे आम नागरिक हों या राजनीतिक नेता, अपनी राय व्यक्त करने की पूरी आजादी है।