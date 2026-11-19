'अब उन्हें कौन समझाए?'; किरेन रिजिजू ने बताया क्यों करते हैं राहुल गांधी का इतना विरोध, एक नसीहत भी दी
रिजिजू ने कहा कि मुझे कहना होगा कि राहुल खुद को, अपनी पार्टी और पूरे विपक्ष को और नीचे गिराने का ही काम कर रहे हैं। कोई भी सच्चा भारतीय नहीं चाहेगा कि उसका कोई देशवासी विदेश जाकर अपने ही देश के बारे में बेतुकी बातें करे।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज (गुरुवार, 19 नवंबर को) लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर फिर हमला बोला है। अमेरिकी दौरे पर देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणियों पर रिजिजू ने पलटवार किया है और कहा है कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं, वहां पहुंचते ही देश के खिलाफ गलतबयानी करने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैसे तो सरकार आमतौर पर गांधी के बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती, लेकिन जब विपक्ष के नेता विदेश में जाकर ऐसी बातें कहते हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति को गलत तरीके से पेश करती हैं, तो उस पर आपत्ति जताना जरूरी हो जाता है।
रिजिजू ने कहा, “हम राहुल गांधी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते; लेकिन, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वे विदेश जाकर भारत के बारे में पूरी तरह से गलत बयान देते हैं, तो हमें अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है।” उन्होंने राहुल को नसीहत देते हुए कहा, "अब समय आ गया है कि वे अपना तरीका बदल लें।" भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मृत' बताने वाली राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था मानती हैं।
भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसा तो नहीं है कि IMF या विश्व बैंक हमने बनाए हैं; ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं खुद कहती हैं कि भारत इस समय सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। फिर भी, राहुल गांधी दावा करते हैं कि अर्थव्यवस्था 'मृत' है। अब उन्हें यह कौन समझा सकता है?" रिजिजू ने आगे आरोप लगाया कि विदेश दौरों के दौरान भारत को लेकर दिए गए बयानों से राहुल गांधी न केवल अपनी, बल्कि अपनी पार्टी और पूरे विपक्ष की राजनीतिक स्थिति को भी कमजोर कर रहे हैं।
कोई भी सच्चा भारतीय यह नहीं चाहेगा
मंत्री ने कहा, "मुझे कहना होगा कि राहुल गांधी खुद को, अपनी पार्टी और पूरे विपक्ष को और नीचे गिराने का ही काम कर रहे हैं। कोई भी सच्चा भारतीय यह नहीं चाहेगा कि उसका कोई देशवासी विदेश जाकर अपने ही देश के बारे में बेतुकी बातें करे।" गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों और भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर जताई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, रिजिजू ने सवाल किया कि अगर देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती, तो कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध कैसे कर पाते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा तथा उसकी नीतियों की आलोचना कैसे कर पाते?
अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता, तो…
रिजिजू ने कहा, "उन्होंने लोकतंत्र के बारे में बात की, 'वोट चोरी' का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता, तो वे अपना पूरा दिन विरोध करने और प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा तथा सरकार पर तीखे हमले करने में कैसे बिता पाते? अगर लोकतंत्र नहीं होता, तो उन्हें सुबह से रात तक बोलने की आज़ादी कहाँ से मिलती?" उन्होंने आगे कहा कि देश भर में लोगों को, चाहे वे आम नागरिक हों या राजनीतिक नेता, अपनी राय व्यक्त करने की पूरी आजादी है।
50 करोड़ लोग घोर गरीबी से बाहर निकले
उन्होंने कहा, "भारत में हर कोई, एक आम इंसान से लेकर राजनीतिक नेता तक, पूरे दिन अपनी मनचाही बात कहने के लिए आजाद है। भारत एक बेहद खुला लोकतंत्र है; फिर भी, इस आजादी का इस्तेमाल करने के बावजूद, वे दावा करते हैं कि यहाँ लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है—आखिर वे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं?" केंद्रीय मंत्री ने देश में हुई आर्थिक प्रगति को रेखांकित करने के लिए गरीबी कम होने के आँकड़े भी पेश किए, जिसका हवाला उन्होंने IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के डेटा से दिया। रिजिजू ने कहा, "IMF के आँकड़े बताते हैं कि 2011 से 2023 के बीच, भारत में 50 करोड़ (500 मिलियन) से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 50 करोड़ लोग घोर गरीबी से बाहर निकले हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत ने दुनिया में सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने का रिकॉर्ड बनाया है।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।