शरद पवार को किसने बताया दाऊद इब्राहिम का आदमी? परिसीमन बिल को समर्थन देने से नाराज
भाजपा और शिवसेना ने भी इन आरोपों को खूब हवा दी थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने एक रैली में कहा था कि अगर शरद पवार के पास दाऊद है, तो हमारे पास गवली यानी कि अरुण गवली है।
Delimitation Bill: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार का नाम एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने पुणे में परिसीमन विधेयक पर शरद पवार के समर्थन की आलोचना करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी दाऊद की पार्टी है और दाऊद इब्राहिम ही शरद पवार का बॉस है।
यह पहली बार नहीं है जब प्रकाश आंबेडकर या किसी अन्य नेता ने शरद पवार का नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा हो। इससे पहले भी प्रकाश आंबेडकर ने दावा किया था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहते हुए जब शरद पवार दुबई गए थे तब दाऊद ने सोने के हार से उनका स्वागत किया था। 1990 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह के आरोप बेहद आम थे। हालांकि आज तक सिर्फ दावे ही किए गए हैं। अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए किसी ने सबूत नहीं दिए हैं।
प्रकाश आंबेडकर ने कहा, ‘मैं कई सालों से कह रहा हूं कि NCP नेता शरद पवार दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं। तब कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज इस मुद्दे पर खुलेआम चर्चा हो रही है।’
सबसे पहले इस अधिकारी ने लगाए थे आरोप
1990 के दशक की शुरुआत में बंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारी जीआर खैरनार ने सबसे पहले शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया था। उस समय डी-कंपनी की अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान चलाकर ‘डिमोलिशन मैन’ के नाम से मशहूर हुए खैरनार ने पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित आलीशान महजबीन इमारत को ध्वस्त कर दिया था। इस इमारत को दाऊद ने ताजमहल की तर्ज पर अपनी पत्नी के नाम पर बनवाया था। इस कार्रवाई के बाद खैरनार की जान को खतरा देखते हुए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई थी।
बाद में मोहम्मद अली रोड पर अवैध दुकानों को गिराने के दौरान धार्मिक पुस्तकों की एक दुकान टूटने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा खैरनार के अधिकार सीमित कर दिए गए और उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार पर डी-कंपनी के इशारे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और सबूतों से भरे ट्रक होने का दावा किया। हालांकि, वे कभी कोई सबूत पेश नहीं कर सके।
दाऊद के करीबी को मिला था टिकट
भाजपा और शिवसेना ने भी इन आरोपों को खूब हवा दी थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने एक रैली में कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है, तो हमारे पास गवली यानी कि अरुण गवली है। 1990 में विरार और उल्हासनगर से दाऊद इब्राहिम के कथित सहयोगियों और टाडा के आरोपियों को कांग्रेस का टिकट देने और उनके लिए प्रचार करने को लेकर भी शरद पवार निशाने पर आए थे। अपनी आत्मकथा 'ऑन माय टर्म्स' में शरद पवार ने सफाई दी थी कि यह पार्टी का फैसला था और उन्होंने केवल निर्देशों का पालन किया था।
क्या था जेठमलानी का दावा?
1994 में आईपीएस अधिकारी उल्हास जोशी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर शरद पवार पर इन गैंगस्टरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। शरद पवार ने इसे आईपीएस अधिकारी के खिलाफ चल रही आय से अधिक संपत्ति की जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया था। भारत के मशहूर वकील राम जेठमलानी ने भी दावा किया था कि लंदन से दाऊद ने कुछ शर्तों के साथ आत्मसमर्पण करने की पेशकश की थी, जिसे तत्कालीन सरकार में शामिल शरद पवार ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि कोई भगोड़ा सरकार को अपनी शर्तें नहीं थोप सकता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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