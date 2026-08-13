सुखबीर सिंह बादल पर किसने किया हमला? उम्र जानकार उड़ जाएंगे होश
आपको बता दें कि यह घटना तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर के पास घटी। सुखबीर सिंह बादल अपनी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ गुरुद्वारे में मथा टेकने पहुंचे थे।
Sukhbir Singh Badal: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर परिसर में जानलेवा हमला हुआ है। निहंग की पोशाक में आए व्यक्ति ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया। इस हमले में उनके दाहिने हाथ पर चोट आई है। गंभीर रूप से घायल होने से बचे सुखबीर सिंह बादल को तुरंत इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल यशोसाई हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
आपको बता दें कि यह घटना तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर के पास घटी। सुखबीर सिंह बादल अपनी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ गुरुद्वारे में मथा टेकने पहुंचे थे। दर्शन के बाद जब वे लंगर हॉल की ओर बढ़ रहे थे तभी यह हमला हुआ। हमले के दौरान उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत बीच-बचाव किया। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी भी मामूली रूप से घायल हो गया।
हमलावर कौन था?
नीले रंग के पारंपरिक वस्त्र पहने निहंग की पोशाक में आए लगभग 60-65 वर्ष के व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया। सुखबीर सिंह बादल की Z+ सुरक्षा में तैनात कर्मियों और सेवादारों ने हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से घटना की विस्तृत जानकारी ली है और हमले के पीछे के कारणों व साजिश की गहन जांच का निर्देश दिया है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। गुरुद्वारा परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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