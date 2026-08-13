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सुखबीर सिंह बादल पर किसने किया हमला? उम्र जानकार उड़ जाएंगे होश

By Himanshu Jha
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आपको बता दें कि यह घटना तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर के पास घटी। सुखबीर सिंह बादल अपनी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ गुरुद्वारे में मथा टेकने पहुंचे थे।

सुखबीर सिंह बादल पर किसने किया हमला? उम्र जानकार उड़ जाएंगे होश
सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ हमला।

Sukhbir Singh Badal: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर परिसर में जानलेवा हमला हुआ है। निहंग की पोशाक में आए व्यक्ति ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया। इस हमले में उनके दाहिने हाथ पर चोट आई है। गंभीर रूप से घायल होने से बचे सुखबीर सिंह बादल को तुरंत इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल यशोसाई हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

आपको बता दें कि यह घटना तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर के पास घटी। सुखबीर सिंह बादल अपनी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ गुरुद्वारे में मथा टेकने पहुंचे थे। दर्शन के बाद जब वे लंगर हॉल की ओर बढ़ रहे थे तभी यह हमला हुआ। हमले के दौरान उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत बीच-बचाव किया। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी भी मामूली रूप से घायल हो गया।

ये भी पढ़ें:सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, निहंग सिख ने की पेट में कृपाण घोपने की कोशिश

हमलावर कौन था?

नीले रंग के पारंपरिक वस्त्र पहने निहंग की पोशाक में आए लगभग 60-65 वर्ष के व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया। सुखबीर सिंह बादल की Z+ सुरक्षा में तैनात कर्मियों और सेवादारों ने हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से घटना की विस्तृत जानकारी ली है और हमले के पीछे के कारणों व साजिश की गहन जांच का निर्देश दिया है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। गुरुद्वारा परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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