‘दखल देने वाले आप होते कौन हैं?’ CJI सूर्यकांत ने अब मनन मिश्रा की ही लगा दी क्लास; बोले- ये हमारा आपसी...

मनन मिश्रा की अध्यक्षता वाली BCI ने 13 अगस्त को सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी स्नातक को वकील के तौर पर पंजीकृत नहीं करें।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनन मिश्रा की क्लास लगा दी है और पूछा है कि इस विवाद में आदेश पारित करने वाले वो (BCI) कौन होते हैं। इसके साथ ही CJI ने दो टूक लहजे में कहा कि यह उनके और छात्रों के बीच का आपसी मामला है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (14 अगस्त) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया गया था कि वे नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी स्नातक को अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत ना करें।

BCI ने एक दिन पहले ही ऐसा आदेश जारी किया था। हालांकि, देर रात तक इसकी आलोचना होने और कॉकरोचों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। खुद BCI के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इस मामले में सफाई दी थी और अपना पक्ष रखा था। इसी मामले पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में बीसीआई की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह उनके और छात्रों के बीच बातचीत का मामला था। शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।

उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार CJI ने कहा, ''उन्हें (छात्रों को) विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्हें कौन रोक सकता है?'' इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ''यह मेरे और छात्रों के बीच बातचीत का मामला है। वे (बीसीआई) दखल देने वाले कौन होते हैं?'' ये टिप्पणियां तब आईं जब बीसीआई के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया। पीठ ने बीसीआई को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा और निर्देश दिया कि बीसीआई या किसी अन्य राज्य बार काउंसिल के कहने पर नालसार के छात्रों या शिक्षकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। बीसीआई की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सर्कुलर रात में ही वापस ले लिया गया है। पीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए तय की।

BCI के सर्कुलर में क्या? बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी स्नातक को वकील के तौर पर पंजीकृत नहीं करें, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद कुछ ही घंटों में यह आदेश वापस ले लिया गया। अपने पहले बयान में, बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा था कि वे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की भागीदारी के खिलाफ चलाए गए अभियान से जुड़े आरोपों की जांच कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने वाली रिपोर्ट मांगी है।