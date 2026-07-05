cabinet reshuffle: कौन हैं वे 2 केंद्रीय मंत्री, जिनके BJP ऑफिस पहुंचते ही होने लगी इस्तीफे की चर्चा
cabinet reshuffle news: झारखंड और कर्नाटक से आने वाले ये दोनों केंद्रीय मंत्री किसी विशेष मकसद से नहीं बल्कि एक नियमित प्रक्रिया के तहत आए थे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, जो कि पहले से तय था।
cabinet reshuffle news updates: दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों कैबिनेट फेरबदल की अटकलें काफी तेज है। कुछ रिपोर्ट में मॉनसून सत्र से पहले तो कुछ में बाद में कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में होने वाली हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर देशभर के राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरें टिक गई हैं। हाल ही में दो केंद्रीय मंत्रियों के अचानक बीजेपी कार्यालय पहुंचने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
द इंडियन एक्सप्रेस ने 'दिल्ली कॉन्फिडेंशियल' कॉलम में सूत्रों के हवाले से कहा है कि जब दो मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों ने बीजेपी कार्यालय का दौरा किया तो पार्टी के भीतर और बाहर तुरंत यह कयास लगाए जाने लगे कि आगामी फेरबदल में इन दोनों की छुट्टी हो सकती है। कयास लगाने वालों ने उनके नामों को कैबिनेट से हटाए जाने वाले संभावित नेताओं की सूची में जोड़ दिया गया। हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकारों और नेताओं ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि इन मंत्रियों का दौरा पूरी तरह से सामान्य और संगठनात्मक था।
बीजेपी ने बताया रूटीन मुलाकात
पार्टी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि झारखंड और कर्नाटक से आने वाले ये दोनों केंद्रीय मंत्री किसी विशेष मकसद से नहीं बल्कि एक नियमित प्रक्रिया के तहत आए थे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, जो कि पहले से तय था। भगवा पार्टी का तर्क है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए मंत्रियों का मुख्यालय आना-जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे कैबिनेट से हटाए जाने के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
हाल ही में राज्यसभा चुनाव और एक केंद्रीय राज्य मंत्री के इस्तीफे के बाद से कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हो चुकी हैं। इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में अभी तक अपनी कैबिनेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इतनी ही नहीं, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे दो महत्वपूर्ण राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं। इसे देखते हुए भी कैबिनेट विस्तार की संभावना प्रबल हो जाती है।
आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा ने कई राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष बदला है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय राज्य मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, राज्यसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी कैंडिडेट नहीं बनाया गया, जिससे उनके इस्तीफे की भी अटकलें तेज हैं। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी उन्हें राज्य में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उनकी जगह पंजाब से ही किसी दूसरे नेता को मंत्री बनाया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें