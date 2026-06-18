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उद्धव के करीबी और भरोसेमंद, कौन हैं शिवसेना-यूबीटी के छह बागी सांसद जो बदलने वाले हैं पाला

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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शिवसेना यूबीटी में फूट की नींव पड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे की मीटिंग से गायब रहने के बाद छह बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इसमें सांसदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्धव के करीबी और भरोसेमंद, कौन हैं शिवसेना-यूबीटी के छह बागी सांसद जो बदलने वाले हैं पाला

शिवसेना यूबीटी में फूट की नींव पड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे की मीटिंग से गायब रहने के बाद छह बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इसमें सांसदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि लोकसभा में शिवसेना (उबाठा) के नौ सदस्य हैं और दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम छह सांसदों को एक साथ पाला बदलना होगा। इसके साथ ही साल 2022 के बाद दसूरी बार शिवसेना के टूटने के आसार प्रबल हो गए हैं। गौरतलब है कि अविभाजित शिवसेना में 2022 में हुए विभाजन के मुख्य सूत्रधार शिंदे ही थे। उस विभाजन के कारण महाविकास आघाडी सरकार गिर गई थी। आइए जानते हैं आखिर कौन हैं वह छह बागी सांसद, जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं...

संजय दीना पाटिल, मुंबई उत्तर-पूर्व सीट
इस लिस्ट में पहला नाम है संजय दीना पाटिल का है। संजय, दो बार के सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 में एनसीपी छोड़ने के बाद तत्कालीन संयुक्त शिवसेना को जॉइन किया था। यह वही समय था, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन, महाराष्ट्र में सत्ता में आई थी। हालिया समय में पाटिल पार्टी की कई मीटिंग्स से गायब रह चुके हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वह पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं हैं।

ओमप्रकाश राजेनिंबालकर, धाराशिव
ओमप्रकाश राजेनिंबालकर, कांग्रेस के पूर्व नेता पवनराजे निंबालकर के बेटे हैं। वह धाराशिव से दो बार के सांसद रह चुके हैं। वह उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और विश्वसनीय नेताओं में शुमार रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में वह पार्टी की बैठकों से दूरी बनाने लगे हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हुई बैठक में भी ओमराजे शामिल नहीं हुए थे।

संजय जाधव, परभाणी
शिवसेना यूबीटी के बागी नेताओं में संजय जाधव का नाम भी शुमार है। संजय भी तीन बार के सांसद हैं। उन्हें भी उद्धव ठाकरे के करीबियों में शुमार किया जाता है। संजय काफी जमीनी नेता हैं और दशकों से उनका प्रभुत्व है। वह परभाणी क्षेत्र में चुनावी पकड़ के लिए जाने जाते हैं, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। पार्टी गतिविधियों और बैठकों से दूरी ने साजिश की आशंका को बढ़ावा दे दिया है।

संजय देशमुख, यवतमाल-वाशिम
संजय देशमुख पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वह विदर्भ में शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख चेहरे हैं। उन्होंने साल 2024 में यतवमाल-वाशिम सीट पर एकनाथ शिंदे गुट की राजश्री पाटिल को 94 हजार वोटों से मात दी थी। इससे पहले देशमुख दो बार के निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 2002 से 2004 के बीच महाराष्ट्र सरकार में खेल मंत्री भी रह चुके हैं।

नागेश पाटिल-आष्टीकर, हिंगोली
नागेश पाटिल-आष्टीकर, हिंगोली और नांदेड़ क्षेत्र का जाना-माना सियासी चेहरा है। वह हदगांव से पूर्व विधायक हैं। उन्होंने साल 2024 में एकनाथ शिंदे गुट के बाबूराव कदम कोहलीकर को हराकर लोकसभा में कदम रखा था। अस्तिकार भी पार्टी की हालिया बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। इस बात ने भी उनके बागी होने की सुगबुगाहट को हवा दी है।

भाऊसाहेब वाकचौरे, शिरडी
भाऊसाहेब वाकचौरे ने साल 2009 में पहली बार शिवसेना के टिकट पर शिरडी से लोकसभा चुनाव जीता था। बाद में उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया था। लेकिन वह जीत नहीं पाए थे। साल 2020 भाऊसाहेब वाकचौरे 2020 में ठाकरे कैंप में लौट आए। यहां पर साल 2024 में उन्होंने सफल वापसी की और सदाशिव लोखंडे को 50 हजार से अधिक वोटों से हरा दिया।

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बागी सांसदों को ‘वाई-प्लस’ सुरक्षा
राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस आयुक्त शिरीष जैन द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि शिवसेना-यूबीटी गुट के बागी सांसदों को तत्काल प्रभाव से 'वाई-प्लस' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये सांसद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संसदीय दल की नई दिल्ली में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के एक स्थानीय नेता ने बुधवार को पार्टी के यवतमाल-वाशिम से लोकसभा सदस्य संजय देशमुख को कथित तौर पर धमकी देते हुए कहा था कि अगर देशमुख संसदीय सीट से इस्तीफा दिए बिना अपनी निष्ठा बदलते हैं, तो उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में वापस नहीं आना चाहिए, वरना उनकी कार जला दी जाएगी। शिवसेना (उबाठा) के एकमात्र राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसदों पर निशाना साधा और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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