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CM थलपति विजय के पीछे 'पांच चेहरे' कौन? उन पर तमिलनाडु में क्यों मचा है हंगामा, पावर नेटवर्क की इनसाइड स्टोरी

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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आलोचकों ने सवाल उठाया है कि जो लोग फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं और उन पर असर डालते हैं, उनकी पहचान सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या विपक्ष के आरोपों से ही क्यों हो रही है?

CM थलपति विजय के पीछे 'पांच चेहरे' कौन? उन पर तमिलनाडु में क्यों मचा है हंगामा, पावर नेटवर्क की इनसाइड स्टोरी

अमूमन जब भी किसी राज्य में कोई शख्स मुख्यमंत्री बनता है तो उसके कुछ भरोसेमंद शैडो कैबिनेट की तरह काम करते हैं। यह एक राजनीतिक परंपरा सी बन गई है। उसमें मुख्यमंत्री के कुछ करीबी भरोसेमंद नेता होते हैं, तो कुछ पत्रकार, कुछ आर्थिक रणनीतिकार और कुछ करीबी प्रोफेशनल सहयोगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के साथ भी ऐसा ही है। 'इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के आस-पास भी एक करीबी समूह है जिसमें पॉलिटिकल कंसल्टेंट, फिल्म मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, कैंपेन स्ट्रैटेजिस्ट, पत्रकार, बिजनेस सहयोगी और लंबे समय से जुड़े वफादार लोग शामिल हैं, जो पार्टी, सरकार और निजी जीवन के बीच कॉर्डिनेशन स्थापित करते हैं।

राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी DMK को इस बात पर ऐतराज है कि CM विजय के करीबी लोग सरकारी कामकाज में क्यों दखल दे रहे हैं और किस हैसियत से कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 30 जून को तमिलनाडु DGP को इस बारे में एक शिकायत दी गई है। DMK के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने मुख्यमंत्री के करीबी जॉन अरोकियासामी और विष्णु रेड्डी के कैबिनेट मीटिंग, सरकारी रिव्यू और CM की दूसरी गोपनीय मीटिंग में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की है।

DMK ने DGP से की शिकायत

भारती ने 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' और दूसरे कानूनों के तहत इन दोनों लोगों पर आरोप लगाया है और तर्क दिया है कि मुख्यमंत्री विजय अपने शपथ में गोपनीयता और सरकारी कार्यवाही की सुरक्षा करने के वचन से बंधे हुए हैं, तो फिर इन दोनों को गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच क्यों दी गई? बता दें कि विष्णु रेड्डी जहां थलपति विजय के करीबी सहयोगी रहे हैं, वहीं अरोकियासामी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। राज्य की राजनीति में TVK के शीर्ष पर पहुंचने के दौरान इन दोनों ने विजय की काफी मदद की थी।

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DMK सांसद पी. विल्सन ने भी उच्च-स्तरीय सरकारी मीटिंग में इन दोनों लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो वे किस हैसियत से उन मीटिंग में शामिल हुए जहां गोपनीय दस्तावेज बांटे गए थे? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दोनों को CM ऑफिस के पास कमरे दिए गए हैं। दूसरी तरफ, TVK के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि यह आरोप ही गलत है। उनके अनुसार, ऐसे जरूरी सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं जो अरोकियासामी और रेड्डी दोनों को अहम मीटिंग का हिस्सा बनने की इजाजत देते हैं। एक नेता ने कहा, "हो सकता है कि इनकी जानकारी सार्वजनिक न की गई हो, लेकिन अब वे निजी व्यक्ति नहीं रहे बल्कि सरकार के अंग हैं।"

तीन और नाम कौन, जिस पर बरपा है हंगामा?

जगदीश पलानीस्वामी: इन दोनों के अलावा तीन और नाम हैं, जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। उनमें एक नाम जगदीश पलानीस्वामी का है, जो लंबे समय से विजय के मैनेजर रहे हैं और कई बड़े तमिल एक्टर्स का काम भी संभालते रहे हैं। पलानीस्वामी के नाम पर तब हंगामा मचा, जब 22 जून को विजय को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सरकारी पोस्टिंग के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, "मेरे भगवान को जन्मदिन की बधाई..."। उसी पोस्ट में यह भी बताया गया कि अब वह "माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव" हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस नियुक्ति की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं TVK के एक सीनियर नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह नियुक्ति कम से कम चार दिन पहले ही तय हो गई थी। उन्होंने कहा कि विष्णु रेड्डी या जॉन अरोकियासामी के उलट, जगदीश ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी करीबी का इस्तेमाल करते हुए इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से की।

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के. वेंकट नारायण: एक और अहम नियुक्ति में, बेंगलुरु के KVN ग्रुप के चेयरमैन और विजय की रिलीज़ न हुई फ़िल्म 'जना नायकन' के प्रोड्यूसर के. वेंकट नारायण को नई दिल्ली में तमिलनाडु का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। यह कैबिनेट-रैंक का पद है, जिसका काम आम तौर पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध संभालना होता है।

मनोज परमहंस: इसके अलावा, मशहूर सिनेमैटोग्राफर मनोज परमहंस, जिन्होंने विजय की कई फिल्मों में काम किया है, को तमिलनाडु सरकार के MGR फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

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प्रमुख सलाहकार के तौर पर काम कर रहे

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विजय की टीम में ये पांच लोग पर्दे के पीछे प्रमुख सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं जो सरकार को अहम मुद्दों पर इनपुट और राजनीतिक आकलन देते हैं। इनमें से एक, जो पहले विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के करीबी थे, अब विजय के करीबी लोगों के दायरे में हैं और विष्णु रेड्डी के रिश्तेदार भी हैं। खबरों के मुताबिक, इस ग्रुप में पत्रकार भी शामिल हैं, जिनमें एक तमिल मैगज़ीन के पूर्व एडिटर और मीडिया जगत की एक और बड़ी हस्ती शामिल हैं। पार्टी या सरकार में उनका कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वे ट्रांसफर और तालमेल की प्रक्रियाओं जैसे प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देते हैं। सूत्रों के मुताबिक, दो अन्य लोग फ़िल्म और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं। इनमें एक पूर्व प्रोडक्शन कंट्रोलर और विजय के भरोसेमंद पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर शामिल हैं, साथ ही एक वामपंथी सांसद भी हैं जो DMK गठबंधन से दो बार चुने गए हैं।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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