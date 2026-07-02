CM थलपति विजय के पीछे 'पांच चेहरे' कौन? उन पर तमिलनाडु में क्यों मचा है हंगामा, पावर नेटवर्क की इनसाइड स्टोरी

आलोचकों ने सवाल उठाया है कि जो लोग फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं और उन पर असर डालते हैं, उनकी पहचान सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या विपक्ष के आरोपों से ही क्यों हो रही है?

अमूमन जब भी किसी राज्य में कोई शख्स मुख्यमंत्री बनता है तो उसके कुछ भरोसेमंद शैडो कैबिनेट की तरह काम करते हैं। यह एक राजनीतिक परंपरा सी बन गई है। उसमें मुख्यमंत्री के कुछ करीबी भरोसेमंद नेता होते हैं, तो कुछ पत्रकार, कुछ आर्थिक रणनीतिकार और कुछ करीबी प्रोफेशनल सहयोगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के साथ भी ऐसा ही है। 'इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के आस-पास भी एक करीबी समूह है जिसमें पॉलिटिकल कंसल्टेंट, फिल्म मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, कैंपेन स्ट्रैटेजिस्ट, पत्रकार, बिजनेस सहयोगी और लंबे समय से जुड़े वफादार लोग शामिल हैं, जो पार्टी, सरकार और निजी जीवन के बीच कॉर्डिनेशन स्थापित करते हैं।

राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी DMK को इस बात पर ऐतराज है कि CM विजय के करीबी लोग सरकारी कामकाज में क्यों दखल दे रहे हैं और किस हैसियत से कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 30 जून को तमिलनाडु DGP को इस बारे में एक शिकायत दी गई है। DMK के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने मुख्यमंत्री के करीबी जॉन अरोकियासामी और विष्णु रेड्डी के कैबिनेट मीटिंग, सरकारी रिव्यू और CM की दूसरी गोपनीय मीटिंग में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की है।

DMK ने DGP से की शिकायत भारती ने 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' और दूसरे कानूनों के तहत इन दोनों लोगों पर आरोप लगाया है और तर्क दिया है कि मुख्यमंत्री विजय अपने शपथ में गोपनीयता और सरकारी कार्यवाही की सुरक्षा करने के वचन से बंधे हुए हैं, तो फिर इन दोनों को गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच क्यों दी गई? बता दें कि विष्णु रेड्डी जहां थलपति विजय के करीबी सहयोगी रहे हैं, वहीं अरोकियासामी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। राज्य की राजनीति में TVK के शीर्ष पर पहुंचने के दौरान इन दोनों ने विजय की काफी मदद की थी।

DMK सांसद पी. विल्सन ने भी उच्च-स्तरीय सरकारी मीटिंग में इन दोनों लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो वे किस हैसियत से उन मीटिंग में शामिल हुए जहां गोपनीय दस्तावेज बांटे गए थे? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दोनों को CM ऑफिस के पास कमरे दिए गए हैं। दूसरी तरफ, TVK के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि यह आरोप ही गलत है। उनके अनुसार, ऐसे जरूरी सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं जो अरोकियासामी और रेड्डी दोनों को अहम मीटिंग का हिस्सा बनने की इजाजत देते हैं। एक नेता ने कहा, "हो सकता है कि इनकी जानकारी सार्वजनिक न की गई हो, लेकिन अब वे निजी व्यक्ति नहीं रहे बल्कि सरकार के अंग हैं।"

तीन और नाम कौन, जिस पर बरपा है हंगामा? जगदीश पलानीस्वामी: इन दोनों के अलावा तीन और नाम हैं, जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। उनमें एक नाम जगदीश पलानीस्वामी का है, जो लंबे समय से विजय के मैनेजर रहे हैं और कई बड़े तमिल एक्टर्स का काम भी संभालते रहे हैं। पलानीस्वामी के नाम पर तब हंगामा मचा, जब 22 जून को विजय को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सरकारी पोस्टिंग के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, "मेरे भगवान को जन्मदिन की बधाई..."। उसी पोस्ट में यह भी बताया गया कि अब वह "माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव" हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस नियुक्ति की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं TVK के एक सीनियर नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह नियुक्ति कम से कम चार दिन पहले ही तय हो गई थी। उन्होंने कहा कि विष्णु रेड्डी या जॉन अरोकियासामी के उलट, जगदीश ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी करीबी का इस्तेमाल करते हुए इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से की।

के. वेंकट नारायण: एक और अहम नियुक्ति में, बेंगलुरु के KVN ग्रुप के चेयरमैन और विजय की रिलीज़ न हुई फ़िल्म 'जना नायकन' के प्रोड्यूसर के. वेंकट नारायण को नई दिल्ली में तमिलनाडु का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। यह कैबिनेट-रैंक का पद है, जिसका काम आम तौर पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध संभालना होता है।

मनोज परमहंस: इसके अलावा, मशहूर सिनेमैटोग्राफर मनोज परमहंस, जिन्होंने विजय की कई फिल्मों में काम किया है, को तमिलनाडु सरकार के MGR फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का प्रमुख नियुक्त किया गया है।