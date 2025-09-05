B से बीड़ी, B से बिहार; केंद्र पर GST को लेकर हमला करते-करते कांग्रेस ने कर दी गलती?

केरल कांग्रेस के द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में तीन तरह के सामानों पर जीएसटी में हुए बदलाव का जिक्र है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सिगरेट और सिगार पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी देने होंगे। इनपर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था।

जीएसटी में सुधार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कई घोषणाएं की हैं। आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है। रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी या तो शून्य कर दिए गए हैं या फिर सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स वसूले जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से दूध-दही से लेकर कार और बाइक तक सस्ते हो जाएंगे। इसकी शुरुआती नवरात्रि के पहले दिन से की जाएगी। हालांकि, इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने करीब आठ साल पहले ही यही बात कही थी। सरकार ने देरी कर दी है। वहीं, केरल कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते-करते बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है।

केरल कांग्रेस ने एक जीएसटी को लेकर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ‘बीड़ी और बिहार B से शुरू होता है। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। (Bidis and Bihar starts with B. Cannot be considered a sin anymore.)’

केरल कांग्रेस के द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में तीन तरह के सामानों पर जीएसटी में हुए बदलाव का जिक्र है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सिगरेट और सिगार पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी देने होंगे। इनपर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था। तंबाकू पर भी इसी तरह 28 की जगह 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हालांकि, बीडी को इससे दूर रखा गया है। बीड़ी पर पहले जहां 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, वहीं अब सिर्फ 18 प्रतिशत लगेगा।