CM शुभेंदु अधिकारी ने कौन सी सीट छोड़ी? नंदीग्राम या भवानीपुर में से किसे चुना

शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,105 मतों के अंतर से हरा दिया था। अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जबकि बनर्जी को 58,812 वोट प्राप्त हुए थे। हालांकि, 2021 में नंदीग्राम में अधिकारी की जीत का अंतर काफी कम रहा था।

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चुन लिया है कि वह किस सीट से विधायक बने रहेंगे। खबर है कि उन्होंने नंदीग्राम छोड़कर भवानीपुर को चुना है। खास बात है कि 2026 विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही विजयी रहे थे। उन्होंने भवानीपुर से तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। इससे पहले वह उन्हें 2021 में नंदीग्राम से भी हरा चुके हैं।

भवानीपुर से ली शपथ न्यूज18 बंगाली के अनुसार, 9 मई को जब बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले रही थी, तब अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भवानीपुर विधायक के तौर पर ली थी। हालांकि, वह पहले ही साफ कर चुके हैं दोनों ही सीटों का वह ध्यान रखेंगे। साथ ही उन्होंने नतीजों के बाद कहा था कि 10 दिन के अंदर ही किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि, तब उन्होंने सीट का खुलासा नहीं किया था।

भवानीपुर में जीत अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,105 मतों के अंतर से हरा दिया था। शुभेंदु को 73,917 वोट मिले, जबकि बनर्जी को 58,812 वोट हासिल हुए थे। हालांकि, 2021 में नंदीग्राम में अधिकारी की जीत का अंतर काफी कम रहा था।

10 दिन में सीट छोड़ने का था वादा अधिकारी ने 6 मई को कहा था कि वह 10 दिनों के भीतर दोनों में से एक सीट खाली कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इसका फैसला भी पार्टी नेतृत्व ही करेगा। उन्होंने कहा, 'मैं 10 दिन के भीतर एक सीट खाली कर दूंगा। पार्टी तय करेगी कि मैं कौन सी सीट बरकरार रखूंगा। भवानीपुर और नंदीग्राम के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी मैं नहीं भूलूंगा।'

भाजपा और शुभेंदु अधिकारी दोनों का एक ही टर्निंग पॉइंट एक समय में ममता के सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार शुभेंदु 2021 और 2026 में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बनकर सामने आए थे। 2020 में जब वह तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए, तो यह कदम अधिकारी और भाजपा दोनों के लिए ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक ओर जहां उन्होंने नंदीग्राम से बनर्जी को हराया। वहीं, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा था।

इसके बाद 2026 में उन्होंने नंदीग्राम का रीकैप भवानीपुर में दिखाया और भाजपा बंगाल की सत्ता में पहली बार काबिज हुई। भाजपा में नेता प्रतिपक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया।

6 मंत्रियों ने ली थी शपथ अधिकारी के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदिराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह छह सदस्यीय मंत्रिमंडल सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भाजपा की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसमें ब्राह्मण, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), जनजातीय, मतुआ और राजबंशी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।