बहुत घटिया और बेशर्मी भरा काम है, अभिजीत दीपके ने अब किस नेता को घेर लिया

अभिजीत दीपके अगला आंदोलन कब करेंगे, इसे लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसी बीच उन्होंने इंडोनेशिया में हो रही राजनीतिक उथल पुथल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बड़े पद पर फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना बेशर्मी भरा है।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके कई दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अब इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे कोई फर्जी सर्टिफिकेट के साथ उतने ऊंचे पद पर रह सकता है। हाल ही में CJP ने केरल के कोच्चि में प्रदर्शन आयोजित किया था। फिलहाल, पार्टी की तरफ से अगले आंदोलन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

अभिजीत दीपके ने बीबीसी की रिपोर्ट शेयर की है। इसके अनुसार, इंडोनेशिया के उप राष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग राका ने फर्जी शिक्षण प्रमाण पत्र के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपके ने लिखा, 'इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का उपयोग करना बेहद शर्मनाक और घटिया है।'

इस्तीफे की वजह रिपोर्ट के अनुसार, राका ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में इंडोनेशिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिबरान के साल 2024 में चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया हाई स्कूल सर्टिफिकेट फर्जी है। इस फैसले के बाद 100 से ज्यादा सांसद उनके खिलाफ लामबंद हो गए थे। बीबीसी से बातचीत में राका के सहयोगी बुडी आरी ने कहा कि जिबरान का इस्तीफा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को दे दिया गया है। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि इसे स्वीकार किया गया है या नहीं।

नया नहीं है विवाद राका ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाई की है। उन्होंने अपने शैक्षणिक योग्यता दिखाने के लिए इंडोनेशिया के बराबर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। अब खास बात है कि इंडोनेशिया के कानून के अनुसार, उपराष्ट्रपतियों को सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष शिक्षा हासिल करनी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं हुए, जिससे पता चले कि राका ने ग्रेजुएशन पूरा किया था।

अदालत ने कहा था, 'ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि जिबरान के पास कोई विदेशी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट था, जो सीनियर हाई स्कूल या उसके बराबर की योग्यता रखता हो।' हालांकि, राका अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को लेकर लगातार विवादों में घिरते रहे हैं।

CJP का आखिरी कार्यक्रम केरल में हुआ 7 नवंबर को सीजेपी ने SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ केरल में मार्च निकाला था। साथ ही पार्टी ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की थी। उन्होंने शनिवार को कहा था, 'इस तिरंगे को फहराने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे दो भाइयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम अंग्रेजों के शासन के अधीन थे।'

उन्होंने कहा था, 'मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि मैं इस तिरंगे को देश के हर हिस्से में लेकर जाऊंगा। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु में गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे देश के हर हिस्से से गिरफ्तार कीजिए, लेकिन मैं फिर लौटूंगा और इस तिरंगे को फहराऊंगा।'