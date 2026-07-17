Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आया विपक्ष, अब तक किस-किस पार्टी ने दिया साथ?

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े सोनम वांगचुक के अनशन के 19वें दिन विपक्ष लामबंद हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पर मुलाकात की, वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने भी समर्थन दिया है।

सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आया विपक्ष, अब तक किस-किस पार्टी ने दिया साथ?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। गुरुवार को उनकी हड़ताल 19वें दिन में प्रवेश कर गई, जिसके बाद पूरा विपक्ष वांगचुक के समर्थन में लामबंद नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) तक ने इस आंदोलन के सुर में अपना सुर मिलाया है।

केजरीवाल ने की मुलाकात, वांगचुक को बताया 'महान शिक्षाविद'

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। केजरीवाल ने वांगचुक की तारीफ करते हुए उन्हें एक "महान शिक्षाविद" बताया। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने देश और लद्दाख के लिए कई बार बिना थके काम किया है। केजरीवाल ने देश के लिए वांगचुक के 'अपनी जान जोखिम में डालने' वाले साहसी कदम की भी जमकर सराहना की।

कांग्रेस ने तोड़ी चुप्पी, केंद्र की 'जवाबदेही' पर उठाए सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन पर अब तक सधी हुई खामोशी बनाए रखने वाली कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस ने वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए उनसे अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है।

पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह परीक्षा प्रणाली के पतन और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में जवाबदेही की भारी कमी को लेकर वांगचुक के "दर्द और आक्रोश" के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी वांगचुक की चिंताओं और गुस्से से सहमत है। गुजरात से कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस युवाओं और वांगचुक की मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक की हालत नाजुक, अगला स्टेज खतरनाक…; जानें कैसे तिल-तिल मर रहा शरीर

क्या बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव?

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। इसके अलावा, सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और विधायक रागिनी सोनकर सहित कई सपा नेताओं ने जंतर-मंतर पहुंचकर उन्हें अपना सीधा समर्थन दिया और सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया।

शिवसेना (UBT) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) का भी समर्थन

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उनसे अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है।

लेफ्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) भी साथ

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के वरिष्ठ नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी वांगचुक का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों और वांगचुक के जीवन के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया है

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता व जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वांगचुक की मांगों का समर्थन किया है और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल ने ऐसा क्या पूछ दिया कि सोनम वांगचुक बोल पड़े- 'नहीं तो भूत बनकर आऊंगा'

किसान संगठनों का भी मिला साथ

राजनीतिक दलों के अलावा, भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत ने भी जंतर-मंतर पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'संयुक्त किसान मोर्चा' (SKM) इस आंदोलन का समर्थन करता है और सरकार को इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी उठाई आवाज

सियासी गलियारों से इतर, कला और सिनेमा जगत से भी वांगचुक को समर्थन मिलने लगा है। पश्चिम बंगाल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अपना समर्थन जताया है।

वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "मैंने इससे पहले कभी इस तरह का कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अब मैं और ज्यादा चुप नहीं रह सकती।" सोनाक्षी ने लोगों को याद दिलाया कि देश के बच्चों के खातिर वांगचुक पिछले 18 दिनों से बिना कुछ खाए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक के अनशन पर आया कांग्रेस का बयान, कहा- हम भी डेढ़ महीने...

अनशन के 19 दिन से अधिक बीत जाने के कारण सोनम वांगचुक की स्थिति को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली के अधिकारियों को उनकी दैनिक मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने और उनके जीवन की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सभी विपक्षी दलों की वर्तमान में यही मांग है कि केंद्र सरकार बिना देरी किए प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद शुरू करे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
sonam wangchuk Cockroach Janta Party Congress अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी नवीनतम खबरों और पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।