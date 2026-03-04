Hindustan Hindi News
दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? टॉप 10 में UAE के तीन शहर

Mar 04, 2026 02:49 pm IST
मध्य पूर्व में पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस संघर्ष का प्रभाव संयुक्त अरब अमीरात के शानदार शहरों अबू धाबी और दुबई तक भी पहुंच रहा है, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित ठिकाने और वैश्विक संघर्षों से अलग-थलग माना जाता रहा है।

दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? टॉप 10 में UAE के तीन शहर

मध्य पूर्व में पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस संघर्ष का प्रभाव संयुक्त अरब अमीरात के शानदार शहरों अबू धाबी और दुबई तक भी पहुंच रहा है, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित ठिकाने और वैश्विक संघर्षों से अलग-थलग माना जाता रहा है। दरअसल, अमेरिकी-इजरायली सैन्य अभियानों में ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों और अमेरिकी सेना के ठिकानों सहित पूरे क्षेत्र में जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।

दुबई तक मिसाइल और ड्रोन हमलों की पहुंच के साथ ही वैश्विक संघर्षों से दुनिया के कई स्थानों के अछूते न रहने की चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच, यहां दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची दी गई है। यह सूची Numbeo द्वारा तैयार की गई है (Safety Index 2026 के आधार पर)।

दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित शहर

  • किंगदाओ (किंगडाओ), शेडोंग, चीन
  • अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
  • दोहा, कतर
  • शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
  • दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
  • ताइपे, ताइवान
  • मनामा, बहरीन
  • मस्कट, ओमान
  • द हेग (डेन हाग), नीदरलैंड्स
  • आइंडहोवन, नीदरलैंड्स

गौरतल है कि Numbeo का डेटा वेबसाइट पर आने वाले आगंतुकों द्वारा दिए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया जाता है, जो स्थापित वैज्ञानिक और सरकारी सर्वेक्षणों की तरह संरचित होते हैं। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात खुद दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों की सूची में शामिल नहीं है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स (2025) के अनुसार, दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण (सुरक्षित) देश निम्नलिखित हैं...

दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश

  • आइसलैंड: ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर, स्कोर 1.10 (लगभग)
  • आयरलैंड: स्कोर 1.26
  • न्यूजीलैंड: स्कोर 1.28
  • ऑस्ट्रिया: स्कोर 1.29
  • स्विट्जरलैंड: स्कोर 1.29
  • सिंगापुर: स्कोर 1.36
  • पुर्तगाल: स्कोर 1.37
  • डेनमार्क: स्कोर 1.39
  • स्लोवेनिया: स्कोर 1.409 (लगभग)
  • फिनलैंड: स्कोर 1.42 (लगभग)

बता दें कि यह वैश्विक शांति सूचकांक 23 मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों पर आधारित है, जिन्हें 1-5 के पैमाने पर भारित किया जाता है। स्कोर जितना कम, देश उतना ही अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित माना जाता है। यह सूचकांक विश्व की 99.7 प्रतिशत आबादी को कवर करता है और उच्च सम्मानित स्रोतों से डेटा लेकर तैयार किया जाता है।

