Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhich car did PM Modi take his friend Putin in You will be surprised to know
दोस्त पुतिन को किस कार में बैठाकर ले गए पीएम मोदी? जानकर हैरान हो जाएंगे

दोस्त पुतिन को किस कार में बैठाकर ले गए पीएम मोदी? जानकर हैरान हो जाएंगे

संक्षेप:

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह भारत यात्रा चार साल के अंतराल के बाद हो रही है। वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इस यात्रा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है…

Dec 04, 2025 08:14 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत-रूस के गहरे संबंधों का प्रतीक बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पालम हवाई अड्डे पर पहुंचकर अपने 'खास दोस्त' पुतिन का गर्मजोशी भरा स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रेड कार्पेट पर उतरते ही पुतिन ने अपने मित्र पीएम मोदी को देखकर सबसे पहले हाथ मिलाया और फिर गले लगाया। इस अवसर पर हवाई अड्डे पर ही रूसी राष्ट्रपति के स्वागत में सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पालम एयरपोर्ट पर हार्दिक मुलाकात के बाद दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर हवाई अड्डे से रवाना हुए। पीएम मोदी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने बगल में बैठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकाला,और अपने आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग-7 ले गए। जहां रात्रिभोज का आयोजन किया गया है।

एक ही गाड़ी में मोदी और पुतिन

पीएम आवास में रात्रिभोज

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित निजी रात्रिभोज में दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय, द्विपक्षीय तथा वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा होने की संभावना है। रूसी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा चार साल के अंतराल के बाद हो रही है। वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इस यात्रा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मोदी और पुतिन

शुक्रवार को शिखर बैठक

शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद वे सीधे राजघाट जाएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शुक्रवार को ही वे 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में सुखोई-57 लड़ाकू विमानों का सौदा, एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, तेल खरीद सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। हैदराबाद हाउस में होने वाली शिखर बैठक के बाद पुतिन और मोदी संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Vladimir Putin PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।