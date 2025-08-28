Which BJP leader do people want to see as PM after Narendra Modi mood of the nation survey नरेंद्र मोदी के बाद किस भाजपा नेता को PM पद पर देखना चाहते हैं लोग? सर्वे में सामने आया ये नाम, India News in Hindi - Hindustan
नरेंद्र मोदी के बाद किस भाजपा नेता को PM पद पर देखना चाहते हैं लोग? सर्वे में सामने आया ये नाम

हाल ही में सामने आए एक सर्वे में लोगों ने नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को पीएम पद का दावेदार बताया है। वहीं योगी आदित्यनाथ के साथ एक अन्य केंद्रीय मंत्री का नाम भी शामिल है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 06:43 PM
हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि देश की जनता PM नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है। इंडिया टुडे की ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस सर्वे में पीएम पद के लिए लोगों की पसंद बन कर उभरे हैं। वहीं सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि देश में 58 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा या अच्छा मानते हैं।

नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद पूछे जाने पर 28 फीसदी लोगों ने अमित शाह का नाम लिया है। वहीं इसके ठीक बाद लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। 26 फीसदी लोग योगी आदित्यनाथ को पीएम पद का दावेदार मानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 7 प्रतिशत लोगों ने पीएम पद के लिए अगला दावेदार माना है।

नरेंद्र मोदी vs राहुल गांधी

इसके अलावा इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले अधिकतर लोग प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच पीएम मोदी को ही उपयुक्त मानते हैं। सर्वे में 52 फीसदी लोगों ने पीएम मोदी के पक्ष में वोट दिया है। वहीं 25 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को पीएम पद के लिए बेहतर चेहरा बताया है।

मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या?

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को एक साल से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में लोगों से NDA सरकार की सबसे बड़ी सफलताओं और विफलताओं पर भी सवाल पूछे गए। सर्वे के अनुसार 27 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी को NDA सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताया है। वहीं 21 प्रतिशत लोगों ने महंगाई, 7 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक विकास में कमी और 6 प्रतिशत लोगों ने सांप्रदायिक हिंसा को सरकार को सबसे बड़ी नाकामी बताया है। सफलताओं की बात की जाए तो 17 फीसदी लोगों ने राम मंदिर और 12 फीसदी लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं दस फीसदी लोगों ने बुनियादी ढांचे के विकास को भी सरकार की अहम सफलता बताई है।

