नरेंद्र मोदी के बाद किस भाजपा नेता को PM पद पर देखना चाहते हैं लोग? सर्वे में सामने आया ये नाम

हाल ही में सामने आए एक सर्वे में लोगों ने नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को पीएम पद का दावेदार बताया है। वहीं योगी आदित्यनाथ के साथ एक अन्य केंद्रीय मंत्री का नाम भी शामिल है।

हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि देश की जनता PM नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है। इंडिया टुडे की ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस सर्वे में पीएम पद के लिए लोगों की पसंद बन कर उभरे हैं। वहीं सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि देश में 58 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा या अच्छा मानते हैं।

नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद पूछे जाने पर 28 फीसदी लोगों ने अमित शाह का नाम लिया है। वहीं इसके ठीक बाद लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। 26 फीसदी लोग योगी आदित्यनाथ को पीएम पद का दावेदार मानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 7 प्रतिशत लोगों ने पीएम पद के लिए अगला दावेदार माना है।

नरेंद्र मोदी vs राहुल गांधी इसके अलावा इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले अधिकतर लोग प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच पीएम मोदी को ही उपयुक्त मानते हैं। सर्वे में 52 फीसदी लोगों ने पीएम मोदी के पक्ष में वोट दिया है। वहीं 25 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को पीएम पद के लिए बेहतर चेहरा बताया है।