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BJP के किन 12 विधायकों ने कांग्रेस को दिए वोट? नितिन नवीन को मिल गई 'विभीषणों' की लिस्ट

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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16 जून को घोषित हुए नतीजों के बाद भाजपा के आंतरिक समीकरणों में कमियां पाई गईं। एनडीए (NDA) के 11 विधायकों ने जेडीएस (JDS) उम्मीदवार गोविंदराजू के पक्ष में मतदान नहीं किया।

BJP के किन 12 विधायकों ने कांग्रेस को दिए वोट? नितिन नवीन को मिल गई 'विभीषणों' की लिस्ट

कर्नाटक विधान परिषद (MLC) चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के भीतर वफादारी बदलने वाले विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी घेराबंदी सख्त कर दी है। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्य में हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान हुई क्रॉस-वोटिंग के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के इन दोनों बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विजयेंद्र और अशोक ने खुद दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने स्थिति स्पष्ट करने की पेशकश की थी।

भाजपा के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती उन 'विभीषणों' की पहचान करना है जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। राज्यसभा चुनावों के विपरीत जहां विधायकों को पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना मत दिखाना अनिवार्य होता है, विधान परिषद का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है।

पार्टी सूत्रों का कहना है, "चूंकि किसी को भी अपना वोट दिखाने की जरूरत नहीं थी इसलिए क्रॉस-वोटिंग करने वाले सटीक विधायकों को पकड़ना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा बेहद पेचीदा काम बन गया है।"

नितिन नवीन के साथ हुई बैठक में राज्य के नेताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने शुरुआती जांच के आधार पर करीब एक दर्जन संदिग्ध विधायकों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार की है, जिनमें से 3 से 4 विधायकों के क्रॉस-वोट करने की प्रबल आशंका है।

कहां गड़बड़ाया NDA का गणित?

16 जून को घोषित हुए नतीजों के बाद भाजपा के आंतरिक समीकरणों में कमियां पाई गईं। एनडीए (NDA) के 11 विधायकों ने जेडीएस (JDS) उम्मीदवार गोविंदराजू के पक्ष में मतदान नहीं किया। भाजपा के 4 वोट अप्रभावी रहे। एक वोट को पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया गया। भाजपा विधायकों द्वारा कम से कम 3 मामलों में सीधी क्रॉस-वोटिंग की पुष्टि हो चुकी है।

सीटी रवि कमेटी 25 जून को सौंपेगी रिपोर्ट

चुनाव के तुरंत बाद भाजपा ने राष्ट्रीय नेता सीटी रवि के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य काम उन 3-4 विधायकों की पहचान करना है जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने में मदद की। यह कमेटी 25 जून को अपनी पहली विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को सौंपने जा रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता आर अशोक ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि रिपोर्ट में जिन भी विधायकों के नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ पार्टी लाइन के तहत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Nitin Nabin
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