क्या SC/ST एक्ट उसी समुदाय के लोगों पर लागू होगा? HC ने क्या कहा, क्यों दे दी आरोपी को जमानत

अपीलकर्ता के वकील ने HC में तर्क दिया कि चूंकि वह खुद भी SC समुदाय से है। इसलिए, एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान उसके विरुद्ध बिल्कुल भी लागू नहीं होते, जबकि निचली अदालत ने याचिका खारिज करते समय इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Fri, 22 Aug 2025 11:37 AM
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के गलत इस्तेमाल को लेकर देश में लंबे समय से विवाद होते रहे हैं। इस बीच, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ही सवाल उठाए हैं कि क्या SC/ST Act के तहत वंचित अनुसूचित जाति समुदाय के आरोपी को सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने संदिग्ध परिस्थितियों का हवाला देते हुए इसी अधिनियम के तहत आरोपी एक शख्स को जमानत दे दी। निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी।

जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, “उसे प्राथमिकी दर्ज होने के 425 दिनों के अंतराल के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी की विषय-वस्तु के अवलोकन से पता चलता है कि पीड़ित को उसकी जाति के नाम से पुकारे जाने का आरोप विशेष रूप से उस पर नहीं लगाया गया है। वैसे भी जेल में बंद शख्स खुद भी वंचित अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। इसलिए, यह विचारणीय है कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होते हैं या नहीं?”

क्या है मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए (2) के तहत नियमित जमानत की मांग करते हुए एक एक शख्स ने याचिका दायर की थी। उसे निचली अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया था।

निचली अदालत ने तथ्य नजरअंदाज किए

याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसने और सह-अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता पर हमला किया था और उसे उसकी जाति के नाम पर गालियाँ दीं और उसे अपमानित करते हुए कहा था कि वे उसे जरूर मार डालेंगे। हालांकि, अपीलकर्ता के वकील ने HC में तर्क दिया कि चूंकि वह खुद भी अनुसूचित जाति समुदाय से है। इसलिए, एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान उसके विरुद्ध बिल्कुल भी लागू नहीं होते, जबकि निचली अदालत ने याचिका खारिज करते समय इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया।

याचिकाकर्ता खटीक जाति से

दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता खटीक जाति से है, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा वंचित अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। अपीलकर्ता 05.06.2025 से हिरासत में है। उसे कोई विशेष चोट नहीं लगी है। न ही घटना के समय उसके द्वारा कोई विशेष हथियार ले जाने का आरोप लगाया गया है।अपीलकर्ता की कैद की अवधि, उसके लिए लगाए गए आरोपों की प्रकृति और ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों के साथ-साथ मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना,अदालत ने राय व्यक्त की कि अपीलकर्ता को और अधिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

