उपराष्ट्रपति आवास से निकलने के बाद कहां होगा जगदीप धनखड़ का नया ठिकाना?

आपको बता दें कि धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान कई मुद्दों पर मुखर रहे, खासकर न्यायपालिका से जुड़े विषयों पर। उनके अचानक इस्तीफे के बाद विपक्षी सांसद लगातार उनके ठिकाने और हालात को लेकर सवाल उठा रहे थे।

Jagdeep Dhankar: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उनके ठिकाने को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हाल ही में इसको लेकर भी जानकारी सामने आ गई। वह फिलहाल उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में ही रह रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें नए आवास में शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उनके लिए बंगला ढूंढने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इतना तय है कि उन्हें दिल्ली के लूटियंस जोन में ही कोई बड़ा सा बंगला दिया जाएगा।

21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी दिन उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता भी की थी। इस्फेफ़े के बाद से न तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया है और न ही उन्हें किसी कार्यक्रम में देखा गया। हाल ही में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह से जददीप धनखड़ का पता पूछा था।

हाल ही में जह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस से साल किया गया तो उसने धनखड़ का पता पूछ दिया था। पवन खेड़ा ने कहा था, “धनखड़ साहब का पता चला क्या, कि आजकल वो कहां है। हम सही वक्त पर हम उम्मीदवार की जानकारी देंगे।'' उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी क्या है। अभी तो वे लोग भी नहीं तय कर पाए हैं कि उनका उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार कौन होगा। इस मामले में आरएसएस, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सभी की अपनी राय है। उन्होंने कहा, भाजपा में भी दो-तीन अलग-अलग समूह बन चुके हैं। पहले उन्हें तय करने दीजिए कि वह क्या करने वाले हैं।