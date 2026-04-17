रूस का रास्ता US ने बंद किया, कहां से तेल खरीदेगा भारत; पहले से तैयार तगड़ा प्लान

अमेरिका ने 5 मार्च को भारत को 30 दिन की प्रतिबंध-छूट दी थी, जिसके तहत यूक्रेन युद्ध को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वह रूसी तेल खरीद सकता था। इसके कुछ ही दिन बाद यह राहत कुछ अन्य देशों तक भी बढ़ा दी गई, लेकिन यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो गई।

रूस और ईरान से तेल की खरीद पर फिर प्रतिबंध शुरू हो गए हैं। बुधवार को अमेरिका ने छूट जारी रखने से इनकार कर दिया है। अब सवाल है कि इन दोनों देशों के बाद भारत कच्चे तेल की खरीद कहां से करेगा। हालांकि, रूस ने कहा है कि वह भारत को तेल भेजने के लिए तैयार है। खास बात है कि यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है।

अमेरिका ने 5 मार्च को भारत को 30 दिन की प्रतिबंध-छूट दी थी, जिसके तहत यूक्रेन युद्ध को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वह रूसी तेल खरीद सकता था। इसके कुछ ही दिन बाद यह राहत कुछ अन्य देशों तक भी बढ़ा दी गई, लेकिन यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो गई। भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीदी को लेकर अमेरिका लगातार सवाल उठाता रहा है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, 'हम रूसी तेल और ईरानी तेल पर सामान्य लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। 11 मार्च से पहले जो तेल समुद्र परिवहन में भेजा जा चुका था, उसका अब पूरा इस्तेमाल हो चुका है।'

रूस सप्लाई करने के लिए तैयार रूस की न्यूज एजेंसी तास के अनुसार, भारत में रूस के राजनयिक डेनिस अलिपोव ने कहा था कि भारत जितनी मात्रा में तेल है, रूस उतनी सप्लाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था, 'मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारा रुख और हमारा वादा हमेशा एक जैसा रहा है। हमने हमेशा यह माना है कि दुनिया के हालात में चाहे जो भी बदलाव आएं, हम भारत को तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए तैयार हैं। हमारा हमेशा रुख यही रहा है।'

उन्होंने कहा था, 'हम भारत की जरूरत के मुताबिक जितना चाहे उतना तेल देने के लिए तैयार हैं। हम एलपीजी की सप्लाई पर भी चर्चा कर रहे हैं और भारत को जितनी जरूरत होगी, हम उतनी सप्लाई देने के लिए तैयार हैं।'

अब कहां से तेल खरीदेगा भारत माना जा रहा है कि भारत अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और खाड़ी देशों से आगे हटकर योजना पर विचार कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लैटिन अमेरिका भारत के सप्लायर के तौर पर जगह हासिल कर सकता है। वहीं, भारत ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर का भी रुख कर सकता है। इसके अलावा गुयाना भी दुनिया के बड़े तेल निर्यातक के तौर पर उभर रहा है।

साथ ही पश्चिम एशिया के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। खबरें हैं कि भारतीय तेल कंपनियां अमेरिका के साथ भी खरीद बढ़ा सकती हैं।

PM मोदी ने दिए थे संकेत मार्च में राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट का जिक्र किया था। तब उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया के विभिन्न देशों से तेल एवं एलपीजी गैस से भरे जहाज भारत पहुंचे हैं। मोदी ने कहा कि तेल, गैस और उर्वरक लाने वाले जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचें, सरकार इसके लिए हर तरह से प्रयास कर रही है।

उन्होंने आगाह किया कि यदि इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहती हैं तो गंभीर दुष्परिणाम तय हैं। 'इसलिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपना जुझारूपन बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं, वह उन्हें और गति दे रहा है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'कोई भी संकट हमारे हौसले और धैर्य की परीक्षा लेता है।' उन्होंने कहा कि देश ऐसे संकटों का सामना कर सके, इसके लिए पिछले 11 वर्ष में निरंतर निर्णय किए गए हैं तथा ऊर्जा आयात का विविधिकरण ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश की कच्चे तेल एवं गैस की मांग को 27 देशों से आयात करके पूरा किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से ऊर्जा आयात करता है।