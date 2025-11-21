जहां प्रयास, वहीं फल; DK के मैसेज ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता, BJP बोली- INC का मतलब I Need Chair

संक्षेप: शीर्ष कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन विचाराधीन नहीं है और यह बात दोनों खेमों को स्पष्ट रूप से बता दी गई है। दूसरी ओर, सिद्धारमैया के करीबी सहयोगियों ने लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली के आवास पर डिनर मीटिंग की।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को एक गूढ़ संदेश पोस्ट करके राजनीतिक अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है। यह संदेश उस समय आया है जब उनके वफादार मंत्रियों और विधायकों का एक समूह सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर चल रही नेतृत्व की कथित खींचतान के बीच नई दिल्ली पहुंचा है। शिवकुमार ने क्षेत्रीय भाषा में एक पोस्ट साझा किया जिसका मोटा-मोटा अनुवाद है, "जहां प्रयास है, वहां फल है; जहां भक्ति है, वहां भगवान है।"

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती समारोह में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) कार्यालय में दिए गए अपने हालिया भाषण के अंशों वाला एक पोस्टर भी साझा किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऊर्जावान बने रहने, पार्टी के प्रति वफादार रहने और आंतरिक चुनौतियों के सामने आत्मविश्वास न खोने का आग्रह किया था। यह पोस्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने के एक दिन बाद आया है, जिसने रोटेशनल मुख्यमंत्री फॉर्मूले की अटकलों को फिर से जीवित कर दिया है।

शीर्ष कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन विचाराधीन नहीं है और यह बात दोनों खेमों को स्पष्ट रूप से बता दी गई है। दूसरी ओर, सिद्धारमैया के करीबी सहयोगियों ने लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली के आवास पर डिनर मीटिंग की। बैठक में डॉ. जी. परमेश्वर, डॉ. एचसी महादेवप्पा, दिनेश गुंडूराव, पेरियापटना वेंकटेश और केएन राजन्ना जैसे नेता शामिल थे। इस चर्चा का मुख्य फोकस 'अहिंदा कार्ड' का लाभ उठाकर मुख्यमंत्री के समर्थन में माहौल बनाना और आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति बनाना था ताकि सिद्धारमैया को दरकिनार न किया जा सके।

डीके शिवकुमार से जुड़े विधायकों की दिल्ली यात्रा ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। गुरुवार को मंत्री एन चेलुवरयस्वामी और विधायक इकबाल हुसैन, एच सी बालकृष्ण, और एस आर श्रीनिवास वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिलने दिल्ली गए। सूत्रों ने संकेत दिया है कि शुक्रवार को लगभग 12 और विधायक राजधानी पहुंच सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में, लगभग एक दर्जन MLC ने भी दिल्ली में डेरा डाला था और कांग्रेस महासचिवों के साथ चर्चा की थी।

भाजपा का हमला भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस खींचतान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्नाटक में एक बार फिर "कांग्रेस बनाम कांग्रेस" की स्थिति है, जो कुर्सी के लिए संघर्ष है। उन्होंने कहा, "INC का मतलब 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' नहीं, बल्कि 'I Need Chair' (मुझे कुर्सी चाहिए) है क्योंकि डीके शिवकुमार खेमा दिल्ली आकर हाईकमान पर दबाव बना रहा है कि अब उनके मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है। दूसरी तरफ सिद्धारमैया जी के करीबी विधायक भी किसी भी बदलाव को रोकने के लिए बैठकें कर रहे हैं।"