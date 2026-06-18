Explainer: कहां और क्यों अटका पड़ा है मॉनसून? यूपी-बिहार कब होंगे सराबोर; मौसम वैज्ञानिकों ने क्या बताया
IMD Monsoon 2026 Updates: IMD के मुताबिक, 1 जून से 17 जून 2026 के बीच पूरे देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से -38% कम दर्ज की गई है। इसके अलावा अल नीनो की स्थिति मजबूत हो रही है, जो मॉनसून की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
IMD Monsoon 2026 Updates: देश के कई हिस्सों खासकर उत्तरी और मध्य भारत में पड़ रही गर्मी के बीच मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा दी है और उनका इंतजार और आगे बढ़ा दिया है। इस बीच, मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश को सराबोर होने के लिए अभी एक हफ्ते और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मॉनसूनी बौछारों से सराबोर होने के लिए जुलाई के पहले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता हैं कि क्योंकि अभी अनुकूल परिस्थितियां बनती नजर नहीं आ रही हैं। मौसम विज्ञान विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को यह आशंका जताई।
कहां अटका पड़ा है मॉनसून?
दिल्ली में आमतौर पर 27 जून के आसपास मॉनसून दस्तक देता है लेकिन फिलहाल मॉनसून पिछले 10 दिनों यानी 8 जून से ही सुस्त पड़ा हुआ है और यह महाराष्ट्र के सोलापुर और रत्नागिरी और तेलंगाना के भद्राचलम के पास अटका पड़ा है। IMD के मुताबिक मॉनसून की उत्तरी सीमा फिलहाल हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई, और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। इसका अर्थ है कि मॉनसून इन क्षेत्रों तक पहुँच कर स्थिर बना हुआ है।
अगले 4-5 दिनों के भीतर मॉनसून बढ़ेगा आगे
हालांकि, मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों के भीतर मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। मौसम विशेषज्ञों ने मौसम की इस बेरुखी का जिक्र करते हुए कहा कि 18-19 जून के करीब बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, और फिर पूर्वी हवाएं अरब सागर से नमी वाली हवाओं को दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर खींचने में मदद करती हैं।
अनुकूल मौसमी स्थितियों का अभाव
उन्होंने बताया, ''इसके बाद यह प्रणाली ओडिशा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर-पश्चिम भारत (जिसमें दिल्ली भी शामिल है) की ओर बढ़ती है। इससे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमने वाला चक्रवाती हवाओं का एक अनुकूल पैटर्न बनता है, जो मॉनसून को देश के अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ने में मदद करता है।'' उन्होंने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले कुछ दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में आगे नहीं बढ़ पाने की मुख्य वजह वृहद अनुकूल मौसमी स्थितियों का न होना है।
देरी की क्या वजह?
निजी मौसम विज्ञान एजेंसी 'स्काईमेट' के महेश पलावत ने बताया कि मॉनसून के आने में देरी की वजह बंगाल की खाड़ी के ऊपर उस जरूरी मौसमी प्रणाली का न होना है, जो आम तौर पर बारिश लाने वाली हवाओं को उत्तर-पश्चिम भारत की ओर धकेलती है और मॉनसून को 27 जून के आसपास राजधानी तक लाती है। उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि 25-26 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अनुकूल प्रणाली बनेगी, जिसके बाद मॉनसून के 27 जून (जो इसके आने की अनुमानित तारीख है) के बजाय जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने की संभावना है।''
अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाएं भी कमजोर
उन्होंने बताया कि अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाएं भी कमजोर पड़ गई हैं और दो हिस्सों में बंट गई हैं। इनमें से एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा है और दूसरा राजस्थान की ओर अग्रसर है। IMD के वैज्ञानिक कृष्णा मिश्रा ने कहा, ''मौजूदा मॉनसून के बहाव में अरब सागर से आने वाली तेज़ लहर की कमी है।''हालांकि उन्होंने बताया कि जून के अंतिम सप्ताह में मॉनसून के महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों और गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने के लिए स्थितियाँ अनुकूल होने की संभावना है।
4 से 18 जून के बीच बारिश में 41 प्रतिशत की कमी
आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक यह देरी ऐसे समय हुई है जब भारत में 4 जून से 18 जून के बीच बारिश में 41 प्रतिशत की कमी देखी गई है और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर रुका हुआ है। इस दौरान देश में सामान्य 72.2 मिमी के मुकाबले 42.6 मिमी बारिश हुई है। IMD द्वारा जारी बारिश के क्षेत्र-वार आंकड़ों के मुताबिक मध्य भारत में 67 प्रतिशत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 42 प्रतिशत, दक्षिणी प्रायद्वीप में 22 प्रतिशत और उत्तर-पश्चिम भारत में छह प्रतिशत कम बारिश हुई है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।