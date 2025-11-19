Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newswhere Maximum Deletions of ineligible electors in SIR BJP won three out of five in Bihar Election
SIR में जहां हटाए गए सबसे ज्यादा नाम, वहां भाजपा का कैसा रहा प्रदर्शन? कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद

संक्षेप: गोपालगंज विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 56,793 वोट डिलीट किए गए हैं, जबकि पूर्णिया सीट पर 50,767 और मोतिहारी सीट पर 49,747 वोट डिलीट किए गए हैं। इन तीनों ही सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत हुई है।

Wed, 19 Nov 2025 06:44 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने जा रहे हैं। गुरुवार (20 नवंबर) को वह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह में शपथ लेंगे। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ था। इस दौरान राज्य में ऐतिहासिक 67.13 फीसदी लोगों ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की।बिहार के इतिहास में यह सर्वाधिक मतदान है। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.78 रहा, जबकि पुरुषों का मतदान 62.98 प्रतिशत रहा।

विपक्षी राजद और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने चुनावों में करारी हार के लिए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) को भी जिम्मदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है और लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक उन पांच सीटों में से तीन पर भाजपा की जीत हुई है, जहां SIR प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नाम डिलीट किए गए हैं। इनमें से एक पर जेडीयू और एक पर कांग्रेस की जीत हुई है।

गोपालगंज में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए

आंकड़ों के मुताबिक, गोपालगंज विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 56,793 वोट डिलीट किए गए हैं, जबकि पूर्णिया सीट पर 50,767 और मोतिहारी सीट पर 49,747 वोट डिलीट किए गए हैं। इन तीनों ही सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत हुई है। इसके अलावा कुचायकोट सीट पर 43,226 नाम हटाए गए हैं, जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं। सर्वाधिक वोटर डिलीट किए जाने वाली सीट किशनगंज है, जहां कुल 42,940 नाम हटाए गए हैं। इस सीट से कांग्रेस की जीत हुई है। यानी पांच में से चार पर NDA और एक पर महागठबंधन की जीत हुई है। हालांकि, किशनगंज सीट पहले भी कांग्रेस के ही पास थी। उसी तरह गोपालगंज, मोतिहारी और पूर्णिया सीट भी भाजपा के पास थी।

दरभंगा में सबसे कम 2859 वोट डिलीट हुए

आकंड़ों के मुताबिक, जिन पांच सीटों पर सबसे कम वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उनमें दो पर भाजपा, दो पर चिराग पासवान की LJPR और एक पर कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसी सीटों में दरभंगा में सबसे कम 2859 वोट डिलीट हुए हैं, जबकि चनपटिया में 6031, बेतिया में 6076, डेहरी में 6219 और महुआ में 6302 वोट डिलीट किए गए हैं। इनमें से दकभंगा और बेतिया में भाजपा, चनपटिया में कांग्रेस और डेहरी और महुआ में LJPR उम्मीदवारों की जीत हुई है।

