अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार, दूसरे बेटे की मौत पर आएंगी बाहर?
अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आइशा नूरी और अशरफ अहमद की पत्नी जैनब का उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है। तीनों साल 2023 से ही गायब हैं। अब अतीक के बेटे अबान की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है।
Where is Shaista Parveen: अतीक अहमद, अशरफ, असद और अब अबान। उत्तर प्रदेश के इस माफिया परिवार के चार लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन शाइस्ता परवीन का अब तक कोई पता नहीं है। वह अतीक की पत्नी है और उमेश पाल मर्डर केस के समय से ही फरार हैं। सवाल है कि क्या एक और बेटे को गंवाने के बाद अब वह सामने आएंगी। अब तक राज्य की पुलिस को उनके ठिकाने का पता नहीं चल सका है।
अहमद परिवार के बेटे असद को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने 13 अप्रैल 2023 में मुठभेड़ में मार गिराया था। तब माना जा रहा था कि शाइस्ता बेटे के अंतिम संस्कार के समय नजर आ सकती हैं। खबरें ये भी आईं थी कि उनकी हलचल को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन वह नहीं पहुंचीं। इसके अलावा अतीक और अशरफ के जनाजे के समय भी वह पूरी तरह तस्वीर से दूर रहीं।
क्या अबान के समय आएंगी बाहर
अब अहमद परिवार के एक और बेटे अबान की मौत हो चुकी है और शाइस्ता का कोई पता नहीं है। 3 सालों के दौरान करीब 9 राज्यों में रेड की गई और इस काम में एटीएस के साथ RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की भी मदद ली गई, लेकिन अब तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने जानकार देने वाले को 50 हजार रुपये देने का भी ऐलान किया है।
शाइस्ता परवीन के अलावा अतीक अहमद की बहन आइशा नूरी और भाई अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार हैं। इन तीनों पर ही उमेश पाल की हत्या की साजिश और हमलावरों को मदद पहुंचाने के आरोप लगे थे। शाइस्ता के अलावा आइशा और जैनब पर 25-25 हजार रुपये के इनाम का ऐलान किया गया है। आशंकाएं ये भी जताई गई थीं कि ये दुबई या नेपाल भाग गईं हैं, लेकिन इसे लेकर आधिकारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया।
उमेश पाल कांड
24 फरवरी 2023 को वकील पाल की हत्या हो गई थी। प्रयागराज के धूमनगंज में हुई इस वारदात में उनके दो पुलिस गनर भी मारे गए थे। तब सामने आईं सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था कि असद गोली चला रहा है, गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंका और साथ में गुलाम, साबिर और उस्मान भी थे। खास बात है कि उस समय अतीक जेल में सजा काट रहा था। इस केस में अतीक, अशरफ, असद समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया।
बाद में इस लिस्ट में शाइस्ता, आइशा और नूरी का नाम भी शामिल किया गया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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